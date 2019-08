Když v 82. minutě odcentroval Václav Novák prudce z koncové čáry a Miroslav Hubač z metru doklepl do prázdné, jásot v pěčických řadách neznal mezí. „Byla by hanba před tolika lidmi vypustit závěr,“ prohlásil hrající trenér Pěčic Miroslav Hubač.

Výhru pak zpečetil z penalty Flachbart po faulu právě na Hubače. „Nejzkušenější hráč hostů Míša Horák si trestuhodně nechal skočit míč, odstavil jsem si ho tělem a naštěstí mě zatáhl, jinak bych střílel levou nohou a mohl dát gól,“ popsal situaci faulovaný hráč.

Ten mohl ještě v nastavení zvýšit na 3:0, jeho parádní střelu z 20 metrů ale vyškrábl Hampl.

Co se dělo na hřišti předtím? Především spousta nepřesností. Hostům citelně chybí špílmachr Koštíř, který je na odchodu. Až po oťukávací dvacetiminutovce dostali práci také brankáři. Z pěčické sestavy vyčníval hbitý Václav Novák, který se protáhl do šance, ale Hampla nepřekonal. Hned z protiútoku dopadl stejně Jakub Šolc v souboji s Tomášem Dufkem. Ve 32. minutě zakončil bousovský Radek Tomíček nájezd jen střelou do brankářovy náruče a vzápětí se na druhé straně po krásné narážečce s Ondřejem Novákem a Hubačem opět sám neprosadil Václav Novák.

„Bylo to spíše bojovné utkání. Bousov si pomáhal dlouhými balony na urostlého Klímu, ale naši stopeři si poradili. My jsme vsadili na poctivou defenzívu a rychlé brejky, tímhle herním stylem se chceme prezentovat,“ uvedl kouč Pěčic.

Po přestávce se dlouho nic nedělo, úrovni nervózního zápasu v zamračeném dni nepřispíval ani nepřesný rozhodčí. Bezbrankový stav mohla změnit snad jen nepřesná hlavička bousovského Klímy, jemuž namazal protihráč. Pak ovšem stejně jako v úvodním kole přišel velkolepý závěr Pěčic, které sezónu rozjely na výbornou. Naopak Bousov je před třetím derby v řadě (před týdnem podlehl doma Mnichovu Hradišti) bez bodu.

„Měli jsme víc ze hry, ale naše střely končily mimo a po chybě na pravé straně jsme dostali rozhodující gól,“ smutnil trenér hostů Luděk Holub. „S Rejšicemi to bývá dobrý fotbal, i když už budeme po porážkách pod tlakem. Snad se dají dohromady zranění Bíšek s Kubečkem a Sedláček, který měl horečku,“ doufá kouč DBSK.

Pěčice – DBSK 2:0 (0:0)

Branky: 82. Hubač, 89. z PK Flachbart. Rozhodčí: Mboussa. ŽK: 1:3. Diváci: 175. Střely na bránu: 5:3. Rohy: 5:5.

Pěčice: Dufek – Heřmanský, Flachbart, M. Tůma, O. Novák – J. Tůma (83. Zítka), Král, Mulač, V. Novák – Hubač, Kiceluk (90. Kriška).

Dolní Bousov: Hampl – T. Šolc, Ježek, Horák, Altman – Pavliš, Vynikal, Merva, J. Šolc – Tomíček, Klíma (75. Sítař).

KAREL JEDLIČKA