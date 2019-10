Fotbalisté Pěčic se na vítězství načekali, ve vyhroceném derby nad Mnichovým Hradištěm je hřálo dvojnásob. Dvěma góly se o ně zasloužil Antonín Kiceluk, domácí v klášterském azylu dotahovali marně.

I. A třída: MSK - Pěčice | Foto: Karel Jedlička

„Z výhry po dlouhé době máme radost, zvláště na půdě Hradiště, kde to má větší náboj,“ řekl trenér Pěčic Jan Flachbart. Doutnající vášně vzplanuly po souboji kapitánů krátce před přestávkou. Jírův pouze žlutě oceněný šlapák za stavu 1:2 odnesl Miroslav Hubač a do hry musel jeden ze dvou dorostenců Jáchym Tůma, více náhradníků hosté kvůli souběžnému duelu béčka neměli. „Míra má oteklé stehno, krvavý šrám a ještě dostal vynadáno od hráčů i od diváků. Ve druhé půli strčil stejný útočník do našeho gólmana oběma nohama a ještě s komentářem. Od nás žádné excesy nebyly, z toho mám velkou radost,“ zdůraznil Flachbart.