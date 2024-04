/FOTOGALERIE/ Ohrožení byli před zápasem oba účastníci 1. B třídy, okresní derby na jejich postavení nic nezměnilo. Remíza nepomohla k úniku ze sestupového pásma nikomu, ztrátou je především pro fotbalisty Pěčic.

I. B třída - sk. B, 21. kolo: SK Benátky - Sokol Pěčice (1:1), 21. dubna 2024 | Foto: Karel Jedlička

Urputnému boji v bodavém chladu dominovaly obrany, které blokovaly většinu střeleckých pokusů, což platilo zejména o skvěle pracující pěčické defenzívě. Největší šanci měli z brejku ve 12. minutě hosté. Hellmiss vylákal z brány o skoro 30 let staršího Straku a předložil pod sebe Makovcovi, jehož ránu pod břevno vyhlavičkoval z brankové čáry benátecký obránce Kopa.

Ze série rohů se hosté neprosadili, zato po půlhodině hry vysunul Beran šajtlí do uličky Samuela Hellmisse, který z nájezdu přeloboval Straku a otevřel skóre. To mohl navýšit ještě Skuček po parádním slalomu, jeho ránu na přední tyč ovšem Radim Straka vytěsnil na roh.

„Zápas se termínově kryl s áčkem, navíc jsem nemohl počítat s Lenym a Pousťou (Lenikus a Poustecký), kteří s námi chodí pravidelně. Výsledek první půle byl pro nás milosrdný,“ připustil domácí trenér Jiří Kubát.

Po změně stran pokračovali hosté v náporu, jenže v koncovce trefovali výhradně střed brány. Straku vážněji zaměstnala jen Beranova tvrdá rána, kterou v 56. minutě vyboxoval, v další šanci opět Beran po Hubačově křížném pasu přestřelil.

Domácí pak vyrovnali hru a teprve v závěru začali hrozit. „Dali jsme na hřiště rychlostnější typy a na soupeře to platilo. Začali jsme vyhrávat souboje a sbírat druhé míče,“ postřehl mladý kouč benátecké rezervy Kubát.

Pěčickou obranu dvakrát provětral střídající Šubrt, ale dvě jeho pobídky před bránu se neujaly. Zato v 84. minutě již Šubrtovu zpětnou přihrávku využil zkušený Michal Bohdan a z malého vápna napnul síť odkryté brány.

„Dnes je pro nás bod zvenku jednoznačně ztráta. Vytvořili jsme si šest jednoznačně gólových šancí a je škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ litoval hostující trenér Jakub Kříž. „Stav měl být minimálně čtyři nula pro nás už v poločase, jenže po přestávce jsme pustili domácí trochu do hry a oni svou šanci po naší chybě na rozdíl od nás využili,“ dodal kouč Sokola Pěčice.

„Remíza pro nás nic neřeší, ale snaha udržet pro Benátky B třídu bude velká. Samozřejmě to záleží na zdravotním stavu kluků z áčka, vždy nám obrovsky pomůže, pokud nás posílí alespoň jeden z útočníků,“ vyhlíží záchranářské boje Jiří Kubát.

Benátky B – Pěčice 1:1 (0:1)

Branky: 84. Bohdan – 31. Hellmiss. Rozhodčí: Louda. ŽK: 3:4. Diváků: 85. Střely na bránu: 2:7. Rohy: 4:8.

Benátky B: Straka – Outěřický, Kopa, Bohdan, Tott (46. Plíhal) – N. Zmij, D. Zmij, Špitálský, Růžička (46. Šubrt) – Vohánka (72. Plichta), Ječný.

Pěčice: Dufek – Svoboda, Heřmanský (83. M. Valenta), Vodháněl, Kohout – Beran, Skuček, Mulač, Hubač – Makovec (54. V. Valenta), Hellmiss.