„Mám dobrý vztah s trenérem (Kokoškou). Chtěl jsem od začátku zůstat v Semicích, ale chtěl jsem mít lepší přípravu. Pak přišla nabídka, abych odehrál aspoň tři zápasy a rád jsem ji přijal,“ objasnil Jan Kamlach své „odskočení si“ do Rejšic, které se budou snažit do konce sezony udržet v krajské I. A třídě.

Osmadvacetiletý borec, který s fotbalem začínal v Benátkách nad Jizerou, o sobě dal ve svém původním klubu pořádně vědět. O soutěžní patro níž naposledy vstřelil dva góly a jeho tým se mohl radovat ze skalpu lídra soutěže z Městce Králové. Především ten první byla opravdová lahůdka a pastva pro oko diváka. Semický fotbalista zamířil do šibenice z trestného kopu. I trenér Městce mluvil o genialitě…

„Je to skvělý pocit. Odehráli jsme to týmově, měli jsme velkou radost a také jsme to oslavili,“ usmíval se šťastný střelec dvou gólů. Do kasy ale platit nemusí, pochvala od spoluhráčů byla na místě. „Nikdo není na hřišti sám. Ale kluci mě chválili, že to už asi nikdy takhle netrefím,“ narážel na svoji první branku podnikatel..

Jan Kamlach (v zeleném)Zdroj: Markéta Stiborová

Kamlach před svým přestupem do Semice prošel i další kluby. Jako hodně mladý zažil také hvězdné sezony Litole, která se dostala až do divize. „Moc rád na to vzpomínám, byla tam super parta. My jsme udělali takový malý zázrak, kdy jsme na konci sezony několik kol vyhráli a divizi jsme zachránili. Nikdo nám nevěřil, všichni nás odepisovali. Bylo to nevídané a nikdo to nečekal,“ zavzpomínal Kamlach na sezony strávené v Litoli.

Opakovaně působil také v Ostré. V rejstříku má ovšem i Meteor Praha či Horky. Kde se mu nejvíce dařilo a kde si zahrál nejlepší fotbal? „To bylo asi poprvé v Ostré, kdy jsme postoupili do divize. A pak to samé v Benátkách. Takže tyto dvě postupové sezony byly super. A moc rád jsem měl stadion na Meteoru. A spokojený jsem teď v Semicích. Svědčí mi role, kdy je to na mě postavené,“ dodal semický fotbalista Jan Kamlach..