Fotbalisté Bousova rozdrtili rekordním dvouciferným výsledkem odevzdanou Lysou, a nebýt dobře postavených tyčí, mohli stihnout desítku dokonce za poločas. Hned dva borci se blýskli hattrickem, trefila se i letní posila s nejzvučnějším životopisem, bývalý hráč Mladé Boleslavi a Sparty Ondřej Zahustel.

Děkovačka fotbalistů Dolního Bousova po dvouciferné kanonádě do sítě Lysé nad Labem | Foto: Karel Jedlička

Nejvíce střelecky řádil Jan Boček, který se do rodného kraje vrátil z divizních Benátek. Přitom ještě ve 20. minutě to vypadalo spíše na největšího spalovače tropického odpoledne. Veterán Václav Rathouský ho v té době vychytal už potřetí, po dvou samostatných nájezdech si na něj Boček nepřišel ani zblízka, kdy ho po Tomíčkově nádherné patičce uvolnil Keszeg. Ten otevřel krátce předtím skóre hlavou po centru Zdeňka Bělíka. Byl to snad jediný okamžik, kdy domácí hráli vzduchem.

V pořadí čtvrtý bousovský nájezd zneškodnil Rathouský dalšímu navrátilci z divize Radku Tomíčkovi, až ve 30. minutě dal uklidňující gól pro sebe i mužstvo Boček z další skvělé kolmice režiséra Bělíka.

Tu pravou smršť ovšem domácí rozpoutali až po změně stran. „Dlouhé míče za beky nám tolik nevycházely, klukům jsem v poločase říkal, ať více kombinujeme po zemi, máme na to technické hráče a je to naše doména,“ řekl trenér vítězů Luděk Holub.

Hosté trpěli, absolutně nestíhali, hrálo se neustále na jejich bránu. Ve 47. minutě usměrnil centr osmnáctileté posily z Bakova Josefa Sedláčka z prvního dotyku do sítě Jan Keszeg. Pouhé dvě minuty na hřišti stačily Zahustelovi, aby vložil nohu do centru Františka Klímy a zvýšil na 4:0.

Keszeg pak otřásl z 30 metrů břevnem, ale již v 56. minutě dovršil po generálce v Mnichově Hradišti další hattrick po nezištné Zahustelově přihrávce do tandemu. Za další tři minuty proměnil nájezd zkušeně po zemi Radek Tomíček. Brzy po výkopu fauloval Rathouský Zahustela a z penalty zvýšil Boček, který v 65. minutě také dokončil hattrick, když přes Rathouského přešel nadvakrát a zavezl míč až do sítě. Domácí se exhibičně předháněli v narážečkách a sbírali síly k útoku na „desítku“.

Střídajícího Kasala ještě vychytal v tutovce Rathouský, Bělík si narazil patičkou s Faltou a trefil křížně tyč. V 80. minutě sklepl dlouhý míč před bránu Zahustel a Boček vyhrál střelecké dostihy čtvrtým zásahem na 9:0.

Proti neškodnému soupeři si Ondřej Klíma nezachytal, spíše v roli falešného libera vzpomínal na podstatnou část kariéry v poli. Proto si v závěru užil efektní zákrok proti Hodboďově ráně pod břevno. 88. minuta pak odhalila nedostatek bousovské výsledkové tabule, která je pouze jednociferná a tak když Boček vyslal do sóla Tomíčka, který přeloboval brankáře, objevil se konečný výsledek 0:0. Co by za něj zoufalá Lysá dala…

Fotogalerie z jarního vzájemného utkání Bousova a Lysé (1:1):

„Vím, jakou máme sílu, jak probíhala letní příprava. Přišel Zahustel, Sedláček, vrátili se Boček a Tomíček. V Psárech v nekompletním složení zklamali, dnes jsme to ale odmakali a výborné publikum potěšili rekordní výhrou,“ řekl Luděk Holub. Jeho svěřenci skončili po výborném podzimu a slabším jaru čtvrtí, s posíleným kádrem ale myslí výše. „Loni jsme utrpěli zimním odchodem Pažouta, který nastřílel 19 gólů, některé zápasy jsme i prohráli laxním přístupem. Teď je naším cílem hrát pohledný kombinační fotbal a pokusit se postoupit do krajského přeboru,“ vyhlásil Luděk Holub.

„Propadli jsme naprosto všude kromě gólmana. Hráči si zřejmě neuvědomují, že hrají za sebe, ale také za město. Když k tomu budou takto přistupovat, nebude to vůbec dobré. Přístup v tomto utkání byl katastrofální,“ ulevil si trenér Lysé a býval provligový hráč Tibor Mičinec. „Soupeř nás potrestal úplně ze všeho, dělali jsme strašné chyby a vystřelili jsme na bránu jedinkrát. Takový zápas se ani nedá hodnotit. Poločas skončil jen dva nula tam to ještě celkem šlo. Ve druhém poločase se nám to tam začalo sypat,“ řekl Mičinec.

Dolní Bousov – Lysá 10:0 (2:0)

Branky: 30., 60. z PK, 65. a 80. Boček, 18., 47. a 56. Keszeg, 59. a 88. Tomíček, 51. Zahustel. Rozhodčí: Petržela. ŽK: 2:1. Diváci: 124. Střely na bránu: 19:1. Rohy: 1:3.

Bousov: O. Klíma – Šolc (77. Mir. Horák), Ježek (77. Falta), F. Klíma, Pavliš – Boček, Mich. Horák (61. Merva), Bělík, Sedláček (49. Zahustel) – Keszeg (67. Kasal), Tomíček.

Lysá: Rathouský – J. Kříž, M. Šlingr, Müller – Hanke (73. Čonka), D. Šlingr, Růžička, Krušinský, Veselý – Ryšánek, T. Kříž (63. Hodboď).