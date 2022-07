Velmi povedené oslavy 110 let od založení fotbalu za sebou mají v Bakově nad Jizerou. Během celého víkendu se na hřišti představila celá řada domácích kategorií, vyvrcholením pak byl zápas áčka proti All Stars teamu.

V sobotu byl na programu tradiční žákovský Memoriál Václava Oplta. Jeho 44. ročník vyhráli domácí borci, kteří měli ve svém středu také nejlepšího střelce, sedmigólového Michala Kühnela. Druhé bylo Mnichovo Hradiště, bronz bral Železný Brod.

Celý areál během nedělního dne navštívila téměř tisícovka návštěvníků. Ti mohli sledovat porážku dorostu s Jabloncem 3:4. Bakovské legendy v sestavě ze sezony 2007 zdolali 4:0 gardu Mnichovohradišťské SK, když se dvakrát trefil Koudelka, po jedné brance přidali Beránek a Drulík.

Vrcholem pak byl zápas aktuálního áčka Bakova proti Výběru hvězd. V jeho dresu nastoupili například Václav Koloušek, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Tomáš Jun, Lukáš Zelenka nebo hokejista Jaroslav Nedvěd. Domácí borci se slavných jmen z let nedávných nezalekli a v exhibičním zápase se zrodila remíza 4:4. Za domácí barvy se dvakrát prosadil Ajchler, fantastické sólo s gólovou tečkou vystřihl kanonýr Vaněk, a jednou se trefil Boško. Hosté odpovídali Zelenkou mladším i starším, Kučerou a Junem. Následný penaltový rozstřel pak vyhrál Bakov 3:1. To vše se odehrálo po taktovkou mezinárodního rozhodčího Petříka.

,,Zahrát si proti takovým hvězdám byl opravdu zážitek, stále to mají v noze a myslím si, že pro oko diváka to musel být atraktivní zápas. I když se hrálo v exhibiční duchu bylo k vidění spoustu krásných akcí i gólů. Mám radost že si do areálu našlo cestu spoustu návštěvníku a věřím že si oslavy užili společně s námi,“ komentoval posezónní zápas střelec jedné z branek Matěj Vaněk.

Jeho otec a zároveň prezident klubu Roman Vaněk pak doplnil: „V Bakově jsme všichni rádi, že se dlouho připravovaná akce vydařila dle našich představ. Cílem bylo pozvat k nám do Podstrání fanoušky fotbalu a nabídnout jim příjemně strávené odpoledne pro celou rodinou. Pomyslnou třešničkou na dortu pro nás byly naplněné kasičky pro Kubíka. Touto cestou ještě jednou děkuji všem, co přišli a přispěli na dobrou věc.“

Právě výběr peněz pro Kubíka dalo celé akci charitativní podtext. Výběr peněz pro chlapečka, který potřebuje pravidelnou rehabilitační péči v pražském Motole, orámoval celé klubové oslavy. „Sbírka do kasiček v areálu společně s dražbou tří dresů Marka Matějovského, Ondřeje Mihálika a futsalisty Michala Seidlera vynesla přes třicet tisíc korun. K tomu už jsme ve veřejné sbírce na internetu vybrali dalších téměř 94 tisíc. Sbírka ale nekonční, na serveru donio.cz lze přispět i nadále,“ dodává Roman Vaněk.