„Penalty už kopu nějaký ten pátek a dlouho se mi nestalo, že bych nedal. Takže jsem na ně určený a věřím si. Podle mě se dobře kopnutá penalta prostě nedá chytit,“ začíná povíkendový rozhovor třiatřicetiletý záložník Chotětova. Ten zvádl devadesát minut v sobotu i v neděli. „Za céčko jsem kvůli soupiskám jít už nemohl. Ale trenér nás nechce moc pouštět ani za béčko, tak jsem rád, že jsem si mohl jít kopnout,“ dodává se smíchem Novák.

Recept na střelbu z penaltového puntíku je podle něj jasný: „Mám takové svoje místečko. Do něj jsem poslal všechny tři víkendové pokusy.“

Novák je odchovancem Bezna, odkud zamířil před lety do Pěčic, kde strávil osm sezon. Před touto se ale přesunul právě do Chotětova, rivala sousedního Bezna. „Měl jsem nabídku i z Bezna, když mi před rokem volali, zda se nechceme s bráchou vrátit. Ale já už tam popravdě moc kluků ani neznám. Proto jsem zvolil Chotětov,“ popisuje angažmá ve vedlejší obci.

A vysvětluje i důvody konce v Pěčicích: „Už jsem tam byl docela dlouho a chtělo to nějakou změnu. Ale hlavně kvůli cestování. Přeci jenom do Pěčic to mám z domova čtyřicet minut, tady jsem na hřišti za chvíli. Takže to bylo i z rodinných důvodů,“ vysvětluje starší z bratrů Novákových Ondřej.

Ten se svým bráchou Václavem prošel bezenské, pěčické a nyní i chotětovské angažmá. „Když Chotětov volal, tak se mě ptali, zda nás musí koupit jako balíček. Ale Vašek chtěl také už změnu a stejně jako já chtěl být blíž domovu. Ale umíme hrát i bez sebe. On byl asi rok ve Mšeně,“ směje se o tři roky starší Ondřej.

Přesun do Chotětova si pochvaluje – jeho nový tým se aktuálně drží na druhém místě tabulky: „Měli jsme ambice hrát nahoře. Tím, že bude padat letos víc celků, tak jsme chtěli mít klid. Na postup nemyslíme, ale medailovou pozici bychom udržet chtěli.“

Ke splnění cílu jim tedy víkendové tři body proti Bakovu přijdou k duhu: „První poločas byl vyrovnaný. My jsme po prvním gólu přestali hrát a Bakov byl lepší, jenom neproměněňovali šance. Do druhého poločasu jsme nastoupili jako vyměnění a po vystřídání Matěje Vaňka už Bakov neměl nic,“ dodává pětigólový střelec uplynulého víkendu.