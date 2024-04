Nymburk – Vrdy 1:0 (1:0)

Ondřej Murárik, trenér Nymburka: Zasloužené, ale nakonec vydřené vítězství. První poločas jsme hráli na jednu bránu, byl to na jaře náš nejlepší výkon. Ale to naše proměňování šancí, to je tragédie. Naštěstí jsme alespoň tu jednu proměnili a dostali se do vedení. Druhý poločas jsme chtěli pokračovat v aktivitě, ale přestávka nám trochu ublížila a už to nemělo takové tempo. Hosté nejvíce, jak už to tak bývá, hrozili ze standardních situací, které jsme i se štěstím přežili, a jelikož my jsme nebyli schopní vyřešit žádný brejk, tak se již skóre neměnilo.

Roman Masopust, trenér Slavoje Vrdy: Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme byli bojácní, všude jsme byli pozdě. Nymburk byl jasně lepší, kvalitnější na míči a rychlejší po stranách. My jsme to ale před vápnem dobře odbránili a domácí vyložené šance neměli. Gól jsme dostali po špatně ubráněné standardní situaci. My jsme byli bezzubí a nešli jsme si pro lepší výsledek. Jiný už byl druhý poločas, kde jsme měli snahu s výsledkem něco udělat. Měli jsme dobré příležitosti, standardní situace, šance hlavou, ale nebyli jsme schopni pořádně trefit bránu. Soupeře jsme mačkali do poslední vteřiny nastavení. Za druhý poločas můžeme být spokojeni, ale body nemáme, což nám moc nepomohlo.