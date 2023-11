Hrálo se na hodně těžkém terénu, tak jaké to bylo?

Mezihra veprostřed hřiště byla hrozně těžká. Nedalo se na tom vůbec kombinovat. Trpělivě jsme bránili a podařily se nám nějaké protiútoky. Ve druhém poločase už domácí neměli žádnou stoprocentní šanci, ani si nevytvořili nějaký tlak, aby dali gól, snížili, či dokonce otočili.

Pro vás asi důležitá rychlá reakce (po minutě) na vedoucí gól domácích, že?

Určitě. To, že jsme hned vyrovnali, domácí hodně srazilo. Ten efekt, že by nás první gól měl zlomit, se během jediné minuty otočil. To bylo asi zásadní.

Na stejné hřiště jste jeli na podzim už podruhé, navíc poprvé to mělo hodně hořký konec. Řešili jste to nějak, nebo to brali jako jakýkoli jiný zápas?

Pomohlo nám spíš to, že tehdy v té půlce podzimní sezony jsme měli velký počet zraněných hráčů. Když jsme sem jeli poprvé, měli jsme zrovna pět šest hráčů mimo. Teď jsme byli v daleko silnější sestavě. To nám hodně pomohlo.

Cennosti, doklady a klíče od aut jste tentokrát měli na lavičce?

Kabiny už jsou nyní zamřížované, takže šance, že se tam znovu dostane zloděj, tady už nebyla. Z tohoto pohledu to bylo zcela v klidu.

Výhra vás v tabulce vytáhla do klidného středu. Po této stránce spokojenost?

Za té situace, kdy jsme měli během podzimu opravdu velký počet zraněných… Třeba na zápas do Vrd nám chybělo asi osm hráčů základní sestavy. V těch posledních čtyřech pěti zápasech, když už počet hráčů obvyklé sestavy znovu stoupl, byly výsledky daleko lepší. Kromě Pšovky jsme předtím vyhráli i v Nymburce, minulý týden s Bohemkou Poděbrady (0:0) jsme byli druhý poločas rovněž lepší. Ty poslední zápasy už vypadaly, jak bychom si asi představovali, ale začátek byl tragický.

Třiadvacet bodů se dá označit za slušný základ od jara…

Určitě. Chtěli jsme to dneska urvat, abychom na jaře měli nějaký základ. A vynasnažíme se prodrat ještě výš.

Nějaké změny v týmu jsou u vás nyní na programu?

Ne. Základem je doléčit ještě zbylé zraněné, kteří jsou stále ještě čtyři, a začít jaro v kompletní sestavě. Máme tam pak dostatek kvalitních hráčů. Základem je, aby byli všichni zdraví.

FK Pšovka Mělník – Sokol Luštěnice 1:3 (1:1)

Branky: 16. Rypka – 17. Lada, 66. Semerák, 83. Hrynčuk. Rozhodčí: Brožek. ŽK: 2.5. Diváci: 120.