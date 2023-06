/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Bakova měli záchranu I. B třídy ve svých rukou, jenže v Rejšicích naprosto selhali a brzy bylo jasné, že jim nezbývá, než se spoléhat na zaváhání rivalů na dálku.

I. B třída -.14. kolo (26. hrané): SK Rejšice - SK Bakov n. J. (4:0), 18. 6. 2023 | Foto: Miloš Moc

Do kolen hosty dostala už pátá minuta. Nohýnkův centr se překvapivě stočil a o zadní tyč se odrazil do bakovské brány. Za dalších pět minut Kalčík jen vyrážel Mynářovu střelu a opět Pavel Nohýnek dorážel do sítě na 2:0.

„Góly padají, to je fotbal. Přístup našich hráčů mě ale zklamal. Nevytvořili jsme si vůbec nic, v každém souboji jsme byli druzí. Takhle se o záchranu nehraje,“ měl jasno bakovský trenér Jaroslav Kamenický.

Bakov v té chvíli potřeboval tři góly a musel se pokusit o zázrak. Jenže zázrakem spíše bylo, že se ze záplavy rejšických šancí v závěru poločasu urodil jen jeden další gól. Domácí byli během tří minut čtyřikrát sami před brankářem, Kalčík vytěsnil zázračně zakončení Mynáře a po něm znovu z blízkosti i o 28 let mladšího Chládka, který v další příležitosti po Zörklerově zpětné přihrávce přestřelil. Kühmel se zase při nájezdu vyhnal kličkou ze střeleckého úhlu. Pojistku tak dal až ve 43. minutě z brejku po Nohýnkově přihrávce a zasekávačce brankáři Radek Mynář.

„Klukům jsem o poločase vyčítal efektivitu. Mělo to být šest nula a mohli jsme dříve dát příležitost klukům, kteří nenastupovali stabilně,“ uvedl trenér vítězů Luděk Kokoška.

Odevzdaní hosté v poledním žáru trpěli dál. Bonomovu ztlumenou ránu vykopával z brankové čáry Brož, Marco Bonomo se ale později dočkal pěkné trefy na 4:0 z otočky. V závěru odmítl zvýšit loučící se Bohuslav Jaroš z nájezdu po Boháčkově přihrávce do běhu. „Spekulace o tom, že to Bakovu pustíme, se objevily, a jsem rád, že k tomu kluci přistoupili zodpovědně. Hosté měli pětadvacet kol, aby si záchranu uhráli dříve,“ pokrčil rameny Kokoška.

Po porážce v Pěčicích Bakov znovu neskóroval, obrátil vniveč předchozí úspěšnou šňůru a po výhře konkurenčních Všestud i Plaňan ve skupině C sestupuje jako první pod čarou z pěti B-třídních skupin. Samozřejmě pokud vše nezmění případné dodatečné odhlášky.

„Kluci jezdili po zadku, ale poslední dva zápasy odchodili. Musíme se zaměřit na letní přípravu, abychom se za rok dostali zpět,“ řekl Jaroslav Kamenický.

Jiné potíže budou řešit v Rejšicích, které po sestupu z 1.A třídy sestavily téměř nové mužstvo. „Cíl byl okamžitý návrat, musíme se o to pokusit příští rok. Druhé místo není špatné, hráli jsme i celkem koukatelný fotbal pro lidi. Béčko Kosmonos jsme porazili, ale na rozdíl od něj jsme ztráceli body s jinými soupeři. Nemáme široký kádr a vždy se projevilo, když chyběly dvě tři opory,“ hodnotil sezónu rejšický trenér Luděk Kokoška. „Mrzí mě odchod Bohouše Jaroše, navíc do Jilemnice míří Venca Kohout, ´Haribo´ /Doležal/ a Bonomo, které budeme muset nahradit a nejlépe ještě posílit,“ zmínil trenér druhého mužstva 1.B třídy původní řepovskou partu.

Rejšice – Bakov 4:0 (3:0)

Branky: 5. a 10. Nohýnek, 43. Mynář, 73. Bonomo. Rozhodčí: Vaňousek. Bez karet. Diváků: 153. Střely na bránu: 9:2. Rohy: 4:3.

Rejšice: Tvaroh – Zikmunda (61. Zvěřina), Šťastný, Vrána, Gracl – Chládek (65. Jaroš), Kühmel (54. Boháček), D. Mareš (71. Doležal), Nohýnek (49. Bonomo) – Mynář, Zörkler.

Bakov: Kalčík – Hůlka (46. Brož), Hájek, Frelich, J. Mareš – Maryška (69. Cecava), Formáček (46. Ajchler) – Matouš, Sedláček, Bartoň (46. Velechovský) – Vaněk (82. Resl).