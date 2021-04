Hřiště Baníku Švermov ještě před pár lety? Na sousedních kurtech jste mohli vidět zdejší legendu Jaromíra Jágra, statek jeho rodiny je jen pár set metrů daleko. Jenže fotbalové hřiště se nejen Jágrovi líbit nemohlo. Hrací plochy v bídném stavu, stará tribuna i kabiny připomínaly ruiny.

Dnes? Už čtyři roky má klub nové hřiště s nejmodernější umělou trávou, ve výborném stavu je i přírodní tráva, vyrostly nové kabiny. Investice za více než deset milionů korun pomohla fotbalistům velké části Kladenska, kteří sem jezdí v zimě trénovat.

Jak se klub z krize dostal? Vrátili se do něj srdcaři, kluci, co tady kdysi jako prckové začínali. Davidové Nedvěd, Starý, Ivan Bělohradský, Pavel Růžička, Marek Mencl a další se pustili do díla. Pacienta resuscitovali, vždyť na začátku hrozilo i odpojení energií. Baník pomalu umíral, ale lékaři přijeli bez hranic a lék našli.

A nebyly to jen peníze, na těch nechtěli vystavět umělý klub, který bude fungovat pár let. Měli jiné vize. V poměrně velké městské části Kladna se pořád rodí hodně šikovných kluků, takže v první řadě přilákat je. Ale aby je tam začali rodiče vůbec pouštět, bylo nutné vybudovat trochu lepší zázemí.

„Manželka mě na hřiště ani nechtěla s klukem pouštět, to byla jedna z hlavních motivací, proč se do díla pustit,“ usmívá se dnes předseda klubu David Nedvěd.

Na to, aby tak malý klub jako Baník Švermov dosáhl na státní finanční injekci, muselo být ale víc pomocníků. Zapojili se i politici napojení na Švermováky, třeba poslanec parlamentu Zdeněk Syblík, náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek a postupně i velké ryby: tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a primátor Kladna Milan Volf.

Po šesti letech žádostí se klub dočkal, ministerstvo mu přikleplo dotaci 9,3 milionů korun, další tři dodalo město Kladno. A později další čtyři na nové kabiny.

„Projekt byl úspěšný hlavně proto, že splnil všechny podmínky, které ministerstvo zavedlo. Tedy že tenhle prostor bude skutečně otevřen dětem. Celé je to odměna zdejší dlouholeté práce místních trenérů. Vzorový projekt,“ upozornila při slavnostním otevření v únoru 2017 Kateřina Valachová, která později kvůli neprůhledným dotacím a hlavně skandálu své náměstkyně s šéfem FAČR Miroslavem Peltou v úřadu skončila.

Ve Švermově však o žádný podvod nešlo. Mládeži se tady věnovali hodně jak před stavbou umělky a kabin, tak i poté. A dělají to dodnes. Obyčejní kluci, co mají rádi obyčejný fotbal.

„Sešla se tady bezvadná parta pořádající nejrůznější akce, dny pro děti. Vždycky se tu sejde celá komunita. A hlavně mají spoustu mládeže, a to je naprosto bezvadné,“ přesně zhodnotil švermovskou práci s dětmi a nadšení primátor Milan Volf.

V Baníku už hrají dobře i chlapi, postoupili do I. B třídy, ale pořád tady budou sázet hlavně na výchovu mladých talentů. Největší město v kraji jich má pořád dost a na kvalitních hřištích ve Švermově se mohou odpíchnout k dobrým kariérám.

Nebo třeba jen k pohodově strávenému dětství s bezvadnými kamarády na celý život. I o tom přece sport je.