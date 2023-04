Vstřelili méně gólů než soupeř, přesto se fotbalisté Luštěnic v Nymburku radovali. Vlastní gól jednoho z domácích hráčů nakonec rozhodl o tom, že hosté z Boleslavska připraví výše umístěnému sousedovi v A-třídní tabulce po výsledku 1:2 první jarní porážku.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Luštěnice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Na soupeře jsme byli dobře připraveni, bohužel jsme během prvních dvaceti minut dvakrát inkasovali po standardních situacích, ve kterých byl soupeř silný a my jsme zaspali. Do poločasu jsme stihli snížit, ale to bylo z naší strany v produktivitě vše,“ litoval jeden z dvojice nymburských trenérů Radek Hanuš.

„V první i druhé půli jsme si několik šancí vytvořili, ale branku jsme vstřelit nedokázali. Soupeř se soustředil pouze na obranu a taktika to byla směrem k výsledku asi správná,“ uvedl Hanuš.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Venkovní tři body sokolové vybojovali poprvé od 1. října. Druhý Polaban tak bodově dostihli a navíc mají k dobru odložené utkání s Dolním Bousovem. Ten odehraje své velikonoční utkání v sobotu doma proti poděbradské Bohemii.

Nymburk – Luštěnice 1:2 (1:2)

Branky: 30. Novotný – 12. Fišer, 25. vlastní Daněk. Rozhodčí: Pagáč. ŽK: 2:2. Diváci: 100.