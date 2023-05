/FOTOGALERIE/ Další gólově bohatá představení odehrála v krajském přeboru obě mužstva z Boleslavska. Hradiště na vlastní kůži okusilo sílu na jaře zatím jedinkrát poražených Doks, Horky uhrály cenný bod na hřišti vedoucího celku soutěže Hřebče, která v dlouhém oslabení dohnala dvoubrankovou ztrátu.

SK Hřebeč - FC Horky 2:2 (0:2), KP, 29. 4. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Hřebeč doma totálně zaspala úvod a v první půli podala nejhorší výkon sezony. Když se po dvaceti minutách domácí začali probouzet a měli pár nadějných závarů, tak dostal Matěj Pařízek za oplácení červenou kartu (Novotného, jenž ho strčil první, podle zápisu nakopl mezi nohy) a to celý jeho tým doslova opařilo. Naopak Horky toho využily a po dvou povedených brejcích zakončených Milnerem a Eichlerem šly do senzačního vedení 2:0.

Do druhé části nastoupila úplně jiná Hřebeč a prvních patnáct minut nebyli hosté za půlkou, jenže všechna zakončení šla mimo. Když se hra začala vyrovnávat, šel do hry Tomáš Jablonský. Baggio, jak se mu přezdívá, si v 78. minutě obhodil ladně beka hostů, a levačkou nechytatelně zavěsil. Za další tři minuty bylo vyrovnáno, to se po standardce klasicky prosadil hlavou stoper J. Dolejš. Tenhle stav už vydržel.

Naopak Mnichovo Hradiště inkasovalo v Doksech hned v úvodu. Podepsaly se nejspíš i četné absence, které hosté ve vé sestavě lepili i dorostenci. Domácí tým hrál skvěle, něco sice spálil, ale hlavně pálil hosty doslova jako čarodějnice. Za půl hodiny vedl po krásných akcích a gólech Dlouhého, Nesládka a Galbavého 3:0!

Domácí tým po přestávce sice inkasoval od Zajíčka, ale na zvrat mysleli hosté jen chvíli, něž přišly další tři zářezy v jejich síti. Opět se trefili nestárnoucí „Čepi“ Galbavý s Nesládkem a přidal se i Chaloupka.

Hřebeč – Horky nad Jizerou 2:2 (0:2)

Branky: 78. Jablonský, 81. Dolejš - 36. Milner, 41. Eichler. Rozhodčí: Garaja. ŽK: 5:6. ČK: 20. Pařízek (Hř.). Diváků: 50.

Doksy – Mnichovohradišťský SK 6:1 (3:0)

Branky: 21. a 81. Nesládek, 33. a 71. Galbavý, 11. Dlouhý, 77. Chaloupka - 66. Zajíček. Rozhodčí: Suchý. ŽK: 0:2. Diváci: 100.