Rozhodující moment přišel po půl hodině zápasu, kdy se trefil po dlouhém autovém vhazování hostující Sekera. „Ve druhém poločase byli lepší domácí, my jsme balony jen nakopávali, ale Bousovští neměli žádnou šanci,“ komentoval zápas hostující kouč Libor Pala, jehož tým prodloužil sérii zápasů bez porážky na deset utkání.

DBSK – Poděbrady 0:1 (0:1)

Branka: 30. Sekera. Rozhodčí: Pejša. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

Lídr okresu dohrával jarní šlágr v osmi, domácí však rytířsky odmítli výhodu

VÝHRU ŘIDIL MYNÁŘ

Druhou výhru v soutěžním ročníku slaví Rejšice. Ty přehrály před vlastními fanoušky Pěčice 3:2 a v pozici posledního celku tabulky se dotáhly na rozdíl jednoho bodu na předposlední Mělník. Ten svůj víkendový zápas v Sokolči vůbec nedohrál, když pro údajné zranění odstoupili za stavu 8:0 pro domácí několik jeho hráčů.

Pěčice přitom v zápase dvakrát vedly, ale v obou případech dokázali domácí hráči, respektive jeden hráč, srovnat. Skóre otevřel v 16. minutě Michal Šťastný, na jehož gól odpověděla v 55. minutě hvězdná zimní posila Rejšic Radek Mynář. O dvě minuty později ale vrátil hostům vedení Jonáš Makovec. V závěru zápasu ale přišly další momenty ex-ligového špílmachra Rejšic. Mynář totiž nejprve v 73. minutě zápasu podruhé vyrovnal a o šest minut později svým třetím gólem v zápase utkání dokonce otočil.

„Porazil nás Radek Mynář. Byl v tom zápase prostě rozdílovým hráčem,“ shrnul vývoj a výsledek zápasu v Rejšicích vedoucí pěčického celku Karel Ramharter. Jeho tým se pere s řadou absencí: „Dohnala nás marodka. Chyběl Beran, Valenta i Hubač. Venca Novák hrál po operaci a ještě kulhá, a tak musela nastoupit řada mladíků. I proto jsme věděli, že to budeme mít v Rejšicích těžké. To se také potvrdilo. Soupeř nakonec chtěl tu výhru o něco víc než my.“

Rejšice – Pěčice 3:2 (0:1)

Branky: 55., 73. a 79. Mynář – 16. Šťastný, 57. Makovec. Rozhodčí: Prosr. ŽK: 4:1. Diváci: 90.

Kosmonosům znovu vyšla sázka na třináctku, Benátky se u safari odmlčely

VÝHRA V TVRDÉM MAČI

Mnichovohradišťský SK doma potvrdil roli favorita a bral tři body ze zápasu s Luštěnicemi. Bylo to však po těsné výhře 2:1. Domácí poslal do vedení v prvním poločase Vegricht, po přestávce ale srovnal Hrynčuk. Rozhodnutí přišlo v 74. minutě, kdy rozhodčí Budil nařídil penaltu po faulu Lady na Knoblocha a Martin Sabol pálil přesně. Hradiště se tak drží v elitní čtyřce, která již bodově odskočila zbytku startovního pole.

„Jdeme sice zápas od zápasu, jak se říká, ale netajíme se tím, že sledujeme týmy nad námi, kdo třeba klopýtne. Tabulka by se ještě mohla zamotat a mohlo by to být ještě zajímavější,“ komentuje aktuální stav tabulky kouč Hradiště Aleš Kohout. Samotnou výhru v derby si podle jeho slov domácí zasloužili o něco více: „Měli jsme o něco víc šancí. Zápas byl hodně tvrdý, ale divákům se jako derby musel líbit. Bylo to zajímavé na obě strany. Soupeř pozorně bránil a vyrážel do nebezpečných brejků, my jsme byli víc na míči a snažili jsme si jim tam dostat,“ komentoval průběh zápasu s Luštěnicemi kouč Mnichovohradišťského SK.

MSK – Luštěnice 2:1 (1:0)

Branky: 39. Vegricht, 74. Sabol – 51. Hrynčuk. Rozhodčí: Budil. ŽK: 3:0. Diváci: 121.