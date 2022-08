Horky hned v prvním kole zajížděly na horkou půdu do Velimi. Vítěz loňského ročníku nevyužil možnosti postupu do divizní soutěže, a i letos bude hrát v krajském přeboru. Proti Horkám chtěla v domácím utkání potvrdit roli favorita, a oslavit tak vítězstvím devadesátileté výročí založení klubu. To se však fotbalistům Velimi nepodařilo.

„Chtěli jsme na soupeře vlítnou, presovat ho po celém hřišti a nutit k chybám. Bohužel jsme nehráli tak, jak jsme chtěli. Musím přiznat, že jsme hráli špatně. Ke všemu jsme si nechali dát branku po standardní situaci,“ posteskl si domácí trenér Radim Truksa.

„Do druhého poločasu jsme prostřídali a dostali soupeře pod tlak. Ten hrozil pouze z ojedinělých brejků. Bohužel nám nebylo přáno. Přitom šancí jsme měli dostatek. Třeba Michálek měl tři, v závěru hlavičkoval i brankář Drápela, ale nic nám tam nespadlo. Vrchol zmaru nastal v 93. minutě, kdy centr Váchy prošel na zadní tyč, kde byl Michálek, který stál asi dva metry od brány, jenomže míč poslal tři metry nad. Příležitostí, na minimálně srovnání, jsme měli dost, bohužel jsme asi urazili fotbalového Boha,“ dodal zklamaný Radim Truksa.

O jediný gól zápasu se postaral ve 31. minutě Jiří Kabyl.

Velim – Horky 0:1 (0:1)

Branka: 31. Kabyl. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:2. Diváci: 400.

Divize C: Benátky na vítězné vlně, Dobrovice urvala první bod

Návrat Mnichova Hradiště do krajského přeboru po šesti letech sledovala přímo na stadionu 130 diváků. A domů mohli po výhře 2:1 nad Dobříší odcházet spokojení.

„Šlo o první zápas doma v nové soutěži, takže jsem z toho měl trošku respekt. Přeci jen jsme nevěděli co čekat od soupeře z přeboru. Ale my jsme do prvního poločasu vlétli a odehráli jsme ho jednoznačně v náš prospěch,“ řekl k zápasu domácí kouč Aleš Kohout.

Domácí šli do vedení v 19. minutě, kdy proměnil nařízenou penaltu po faulu hostujícího Junka na Vegrichta Martin Sabol. Ještě do přestávky bylo v Hradišti ještě veseleji, když ve 33. minutě zvýšil na 2:0 pro domácí barvy Michal Geissler.

Hosté zápas ještě stačili zdramatizovat, když po šesti minutách druhého poločasu snížil na kontakt jediné branky Janda. Další branka už ale pod zámkem nepadla, a Hradiště si tak osladilo návrat mezi krajskou elitu třemi body.

„Škoda, že jsme nedali ještě další šance, které jsme měli, naopak jsme sami inkasovali. I za stavu 2:1 jsme mohli zápas definitivně rozhodnout po šancích Nohýnka nebo Rakouského. Ale nakonec jsme byli rádi, že Vrána v závěru chytil dvě tutovky hostů,“ dodal Kohout.

MSK – Dobříš 2:1 (2:0)

Branky: 19. Sabol, 33. Geissler – 51. Janda. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 1:4. Diváci: 130.