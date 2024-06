Pšovka Mělník - Horky n. J. 4:1 (2:1)

Jan Studený, hrající trenér Pšovky: Celkem vyrovnaný zápas. První šanci měli hosté, střelou z vápna trefili tyč. Chvíli nám trvalo, než jsme si vytvořili větší šanci. Vždy nám chyběl kousek k přesnému zakončení. To se nám povedlo zhruba po půl hodině. První gól po rohu a dvě minuty na to jsme dobře dohráli odvrácený roh a střelou z vápna jsme přidali druhý gól. Pak jsme trochu vypadli z rytmu a hosté toho využili a do půle snížili. Vstup do druhého poločasu jsme měli dobrý, hned z první šance jsme zvýšili. Hosté přidali a začali nás víc přehrávat. Než se dostali do větší šance, tak se nám podařilo vstřelit čtvrtý gól. Pak měli hosté jedinou větší šanci ve druhé půli, ale mířili nad branku. Závěr jsme si pohlídali a získali důležité body.

Tibor Mičinec, trenér Horek: Měli jsme první šanci. Zhruba z pětadvaceti metrů jsme trefili tyč, míč prošel přes celou branku a ven. Byl to dobrý začátek. Hra byla vyrovnaná, spíše jsme měli my herní převahu, ale pak jsme, jako obvykle, udělali zbytečné chyby po rohových kopech. Neobsadili jsme hráče, ten úplně sám krásně hlavičkoval z deseti metrů přímo pod břevno a prohrávali jsme. Podruhé přišla přihrávka zpět na hranici pokutového území, kde jsme nepohlídali druhou vlnu a volný hráč umístil míč k tyči. Takže 2:0. Pak jsme znovu začali kombinovat, hrát a vytvářet si šance, ale bohužel. Nikdy jsem nic neříkal na rozhodčí, ale to, co předváděl tento pomezní, bylo neskutečné. Měli jsme deset útoků a z toho devět ofsajdů. Nevím, jestli to dělal schválně, nebo co měl na mysli, ale některé ofsajdy absolutně nebyly a pak se hraje těžko. Ale nechci to svádět jenom na rozhodčího. Do druhé půle jsme si něco řekli a hned po minutě jsme dostali gól. Takže 3:1, 4:1. A dá se říct, že jsme asi zaslouženě prohráli, protože jsme udělali spoustu chyb a domácí nás potrestali.