Řepovští fotbalisté potvrdili pověst štiky 1.B třídy i v derby proti Pěčicím. Ty si na protější stranu Chlumu dojely pro těsnou porážku a znovu se namočily do sestupového pásma.

I. B třída - skupina B, 13. kolo (11. hrané): Sokol Řepov - Sokol Pěčice (2:1), 29. 10. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Zápas rozhodla po nezáživném prvním poločase hned první půlminuta toho druhého. Přibližně ve 25. vteřině hry napřáhl z 20 metrů domácí Libor Cepka a jeho rána zapadla k tyči. Cepka tak napravil selhání v jediné šanci první půle, když po Vejvodově přihrávce ve 29. minutě osamocen minul křížnou střelou bránu.

Hned za dvě minuty mohl na těžkém terénu zvýšit Novotný, jeho padáček ze střední vzdálenosti ale Dufek vyškrábl přes břevno. Pěčický brankář vychytal i Strnadův volej po rychlém náběhu mezi beky. Řepovu hra na brejky vyhovovala, hosté v ofenzívě až na Beranovu pěknou střelu těsně mimo nekousali.

V 68. minutě si Tomáš Strnad při samostatném nájezdu blafákem vychutnal Dufka a zasunul do prázdné brány – 2:0. „Gól hned po přestávce zbytek utkání hodně ovlivnil, Řepov byl pak aktivnější a druhý padl po nesmyslné hrubce, kdy chceme rychle rozehrávat a zkazíme přihrávku,“ mrzelo trenéra Pěčic Jakuba Kříže.

V 83. minutě vysunul Splídek Cepku, který s vybíhajícím Dufkem přeloboval i jeho bránu. Za tři minuty pak zdramatizovali hosté zápas, když Vodhánělův slalom dokončil křížnou střelou za háčky Filip Beran. Vypjatý závěr již skóre nezměnil, hosté vyčítali rozhodčímu ne zrovna výhodnou „výhodu“ po faulu poblíž velkého vápna.

„Sešli jsme se v jedenácti lidech, protože béčko hrálo v Bakově. Na náročném terénu se klukům špatně šlapalo. Sice jsme nezklamali, ale Řepov byl důraznější na míči a vyhrál zaslouženě,“ prohlásil Jakub Kříž.

„Výhra byla zasloužená, ale zase utrápená, protože nedáme šance, když jdeme třikrát dva na jednoho,“ vykládal po zápase domácí trenér Jindřich Holický. „Jen jsme se vykousali z marodky a byl jsem rád, že mohu někoho poslat na hřiště, a už jsme v tom zase. Terén byl podmáčený, ale báli jsme se, že to dopadne hůře, protože za týden hrajeme znovu doma. Naštěstí se nikdo nezranil a hřiště dáme do neděle do kupy,“ oddechl si trenér Řepova.

Řepov – Pěčice 2:1 (0:0)

Branky: 46. Cepka, 68. Strnad – 86. Beran. Rozhodčí: Ladislav. ŽK: 1:2. Diváci: 95. Střely na bránu: 6:2. Rohy: 6:2.

Řepov: Hlaváč – Rapyna, Siřínek, Havlát – Vejvoda (75. Splídek), Vaněk, Novotný, Veselý – Novák, Strnad, Cepka.

Pěčice: Dufek – Heřmanský, Vodháněl, M. Tůma, Kohout – Beran, Skuček, Mulač, J. Tůma – Hellmiss, Valenta.