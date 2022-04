„Kde jsem na něj přišel? No na hokeji,“ smál se po vítězství 6:2 trenér Rejšic Luděk Kokoška. „Chodí s námi hrát i malou kopanou, takže jsme ho zkusili. Výborný tah, hráč zadarmo,“ mnul si ruce poté, co strážce hokejové klece čtyřikrát rozvlnil síť té fotbalové.

Začátek zápasu přitom v rejšickém podání nevypadal na vybočení z předešlých zvyklostí. Domácí dokonce vedli. Hosté ale rozjeli mezi 21. a 63. minutou na ně nebývalou kanonádu. Zavelel právě Krinwalda. Mezi jeho druhý a třetí zásah se vklínil s vyrovnáním dvougólový střelec domácích Kadlec a bleskově odpovídající velká zimní posila Mynář. Muž zápasu pak měl hotovo ještě před půlí. Po ní Mareš vedení už jen navýšil.

Všechno špatně. Místo bodů přivezli Dobrovičtí zraněné a zlobu

„Dělali jsme si srandu, že kluci mají po roce Vánoce. Zjistili, že se dá ve fotbale i vyhrát. Samozřejmě by to chtělo potvrdit v pátek doma s Mělníkem,“ přeladil Kokoška už na další kolo. Obloukem se pak ještě vrátil znovu ke Krinwaldovi. Přesně prý zapadá do konceptu, s nímž trenér v zimě přicházel. „Chci dělat fotbal s lidmi, kteří mají sami zájem, ne někoho přesvědčovat, aby přišel na trénink. Proto jsme trochu sáhli do kádru a obměnili ho. Ač teď třeba nemá takovou kvalitu, děláte s lidmi, kteří chtějí.“

O to, že v příštím kole budou mít Rejšice dokonce šanci na předání posledního místa, se vítězstvím v Mělníku postaralo Mnichovo Hradiště.

Hosté se do výhody dostali hned po jedné z úvodních akcí svých útočných tykadel. Mělnickou snahu o vyrovnání pak naboural těsně před půlí špatný odkop mladičkého brankáře, který z velké dálky pohotově vrátil do brány Sabol.

Hostující špílmachr si gólovou radost zopakoval ještě po změně stran. S týmem sice v poločase plánoval dorazit soupeře třetím gólem, povedlo se to ale až chvíli po Antošem proměněné penaltě. Sabolova placírka vrátila dvougólový klid, který hosté bez větších problémů zkontrolovali až do konce. Mrzet už je nemusely ani některé zazděné možnosti.

O první jarní gól usilovali fotbalisté Horek marně

„Do utkání jsme vstoupili skvěle, Mělník ale nesložil zbraně a snažil se utkání zdramatizovat. Nutno dodat, že náš výkon nebyl ideální, chyběla daleko větší bojovnost a pohyb bez míče. Soupeř měl pár náznaků, ale do vyložených šancí se nedostal, my sice ano, ale znovu jsme ztroskotali na naší koncovce, která nás poslední zápasy trápí,“ přiblížil důležité a „povinné“ vítězství Martin Sabol. Ač střední záložník, polepšil si v sezoně už na dvanáct gólů. A doufá, že týmu pomůže dotáhnout špičku i v dalších kolech.

Souběžně hrané utkání Luštěnic a Pšovky víkendové účty sousedních okresů okamžitě srovnalo. Domácí jako třetí tým v řadě nedokázali najít recept na překonání obrany aktuálního lídra soutěže. Tomu tak stačil ke třem bodům znovu jediný gól.

„Zatím nejtěžší zápas,“ měl jasno trenér Pšovky Jan Studený, který v úvodu viděl lepší start od domácích. Korunován byl i velkou šancí, naštěstí pro hosty neproměněnou. Pšované po vyrovnání hry opláceli stejnou mincí, po chvíli už ale po dalekonosné střele slavili.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„Ve druhé půli už jsme domácím moc šancí nedovolili. Největší problémy nám dělaly standardní situace. Soupeř postupem času hru více otevřel a my jsme měli více příležitostí na pojišťovací branku, ale podařila se nám jen z ofsajdu. Závěr jsme i přes tlak domácích zvládli,“ doplnil Jan Studený.

Okresní derby mezi Pěčicemi a Dolním Bousovem mělo stejně jako na podzim vítěze v hostujícím týmu - podle hlasů z domácího tábora zaslouženě.

„Hosté byli lepším celkem a potvrdili, že po domácí vysoké výhře 4:0 nad Divišovem jsou v herní pohodě. Nás trápí dlouhodobá marodka několika klíčových hráčů," řekl po utkání vedoucí Pěčic Karel Ramharter, podle kterého Bousov jarními příchody Zdeňka Bělíka a Matěje Falty pořádně nabyl na herní síle.

„Remíza by pro naše mužstvo byla za dané situace velkým úspěchem," dodal Karel Ramharter, jehož týmu definitivně vyhasla naděje na bod s gólem Jakuba Šolce v 79. minutě.

20. kolo: Čelákovice – Sn Poděbrady 1:4 (15. Filip – 68. a 71. Bernard, 5. Švára, 63. Riesz), Záryby – Hlízov 1:3 (6. Školák – 10. Kosprd, 83. Král, 89. Maxa), Luštěnice – Pš. Mělník 0:1 (31. Dvorný), Pěčice – D. Bousov 0:2 (20. Keszeg, 79. Šolc), Divišov – Čáslav B 2:1 (2. Vondrák, 80. Hanuš – 82. Dastych), FC Mělník – Mn. Hradiště 1:3 (49. z pen. Antoš – 45. a 56. Sabol, 5. Radačovský), Jesenice – Rejšice 2:6 (10. a 29. Kadlec – 21., 25., 39. a 41. Krinwald, 30. Mynář, 63. Mareš), Sokoleč – Průhonice 2:3 (37. Provazník, 53. Hruška – 24. a 83. Štěpnička, 31. Bureš)