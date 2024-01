Nejlepší útok chce na jaře dohnat čelo tabulky. Posilovat v Bousově neplánují

Také v rozehrané sezoně zůstávají nejgólovějším týmem soutěže, na úplně přední příčky to ale fotbalistům Dolního Bousova ani tentokrát v I. A třídě nestačí. Nijak propastná ztráta na stupně vítězů je ale pro tým trenéra Luďka Holuba o to větší výzvou do jarních odvet.

Jan Boček střílí jeden ze svých třinácti podzimních gólů, v domácím utkání s Vrdy zavelel k výhře 6:1. | Video: SKFS

Šestá příčka, osm výher, dvě remízy, pět porážek, 53 vstřelených branek, 31 inkasovaných – fotbalisté Dolnobousovského SK jedou přesně v kolejích předešlé sezony, v níž obsadili čtvrté místo s bilancí 16-4-10. „Z pohledu předváděné hry a výsledků, až na pár výjimek, hodnotím podzimní část jako úspěšnou,“ ohlédl se za první polovinou sezony trenér Luděk Holub. V útočné fázi byl tým okolo třináctigólové dvojice Boček - Tomíček znovu nejplodnější z celé šestnáctky účastníků. V domácím prostředí rozdal několik výrazných porážek v čele s desítkou do sítě poslední Lysé nad Labem. Jediný, kdo z Bousova vezl všechny body, bylo béčko Kosmonos. Zaostřeno na I. A třídu: Dolní Bousov zdobil útok, zápasům Poříčí chyběli diváci Zbylé čtyři porážky přišly venku. Prvním Úvalům i druhým Psárům je jeden z pěti zástupců Boleslavska v soutěži bude moci na jaře vrátit na svém hřišti, kde patří mezi nejsilnější. „Na druhé Psáry ztrácíme čtyři body a na první Úvaly sedm, takže nic, co by se nedalo dohonit,“ je přesvědčený Luděk Holub. Útočné pojetí hry sice znovu přineslo nejvyšší počet vstřelených branek v soutěži, podle trenéra jich a tím i bodů mohlo být ještě víc. „Paradoxně nám v některých zápasech, hlavně v těch prohraných, vázlo proměňování vytvořených šancí. Na tom chceme v zimní přestávce zapracovat a do jarní části jít s cílem opět předvádět ofenzivní fotbal, dávat hodně branek a dohnat bodovou ztrátu na čelo tabulky,“ nastínil kormidelník DBSK. Podzimní výsledky Dolnobousovského SK Už před začátkem sezony kádr posílilo několik zkušených fotbalistů - Ondřej Zahustel z FK Mladá Boleslav, Jan Boček z Benátek, Radek Tomíček z Dobrovice, Michal Skalický a Miroslav Bím z Kosmonos a dorostenec Josef Sedláček z Kněžmostu. „Všichni krom Pepy Sedláčka, který se vrací zpět do mateřského klubu, zůstávají, takže kádr máme velice kvalitní, a tak zatím není třeba přivádět další hráče,“ uvedl ke eventuálním změnám v kádru. Holoubek na startu mise: Prioritou zkvalitnění obrany, co řekl o Matějovském? Společnou přípravu s týmem zahájí 16. ledna. „Trénovat budeme převážně v domácích podmínkách, pouze v únoru budeme využívat umělou trávu na 9. ZŠ v Mladé Boleslavi,“ upřesnil Luděk Holub s tím, že v plánu jsou zatím čtyři přípravné zápasy - v Liberci s Rapidem, ve Vrchlabí, v Jablonci s Pěnčínem a v Jičíně. „Poslední přípravné utkání před startem jarní části, bych chtěl odehrát někde na trávě, ale samozřejmě bude záležet na počasí,“ uzavřel Luděk Holub. Na podzim za DBSK nastoupili: Jan Boček (15 zápasů/13 branek), Tomáš Šolc (15/0), Radek Tomíček (13/13), Jan Keszeg (13/6), Jakub Kasal (13/2), František Klíma (13/2), Michal Horák (13/0), Zdeněk Bělík (12/4), Matěj Falta (12/4), Aleš Pavliš (11/0), Josef Sedláček (9/0), Milan Karela (8/1), Ondřej Klíma (8/0), Miroslav Bím (8/0), Miroslav Horák (8/0), Michal Skalický (8/0), Ondřej Zahustel (8/2), Milan Merva (7/3), Petr Ježek (6/0), Lukáš Zvěřina (6/0), David Rejzek (3/0), Jonáš Andlt (1/0), Serhii Radchuk (1/0), Pavel Skála (1/0)

