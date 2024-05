Domácí si nevěděli rady především s devatenáctiletým Matějem Černým, odchovancem Viktorie Žižkov. Ve 12. minutě po jeho centru skóroval do protipohybu domácího brankáře Dmitrij Kovalov, který krátce nato stejnou spolupráci zakončil hlavou jen do boční sítě. V 25. minutě Černého uličku využil bývalý slovenský reprezentant Filip Hološko, obešel brankáře Miroslava Bíma a zasunul do prázdné na 0:2.