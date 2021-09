„Dnes jsem měl 21 zdravých hráčů a bylo mi až nepříjemné, muset poslat tři z nich na tribunu,“ měl opačné starosti Aleš Kohout. „Posily i kluci, kteří přišli z dorostu, zvýšili kvalitu našeho mužstva a můžeme hrát do čtvrtého místa.“

Čtvrt hodiny před koncem zvýšil po Vegrichtově přihrávce do běhu Pavel Nohýnek, který byl na hřišti pár minut, než musel pro zranění zase střídat. Až za stavu 4:1 zase zahrozili hosté. Po kiksu domácí obrany vysunul Král do sóla Valentu, jenž ani nadvakrát nepropálil letní posilu z Turnova v hradišťské bráně Vránu.

„U soupeřů, kteří stojí jenom vzadu, se člověk vždycky obává, že jednou utečou nebo udeří ze standardky. My jsme mohli už do přestávky dát pět gólů,“ řekl Aleš Kohout.

V další tutovce těsně minul Geissler a do šatny přišel nečekaný úder. Pěčický kapitán Pavel Král nádherně zakroutil míč o zadní tyč zpoza rohu velkého vápna – 2:1.

„Tolik vyhecované to nebylo. Přece jen kvalita Pěčic už není taková a také je hrozně velký rozdíl hrát s nimi na Klášteře nebo tady, kde je o dvacet metrů delší hřiště,“

Žádná pomsta za poslední „předcovidové“ derby, vedené v azylu na Klášteře až do krve, se v Mnichově Hradišti nekonala. Odevzdané Pěčice se celý zápas bránily a suverénní MSK i v pátém zápase podzimní I. A třídy bodoval naplno.

