Jméno Martina Korce z Kropáčovy Vrutice prozradila sestava Rejšic pro první přípravné utkání. Osmatřicetiletý útočník hned prokázal své přednosti a při vysoké porážce 1:7 s účastníkem krajského přeboru Poříčany to byl právě on, kdo jako jediný za tým z Boleslavska skóroval.

Trenér Luděk Kokoška po utkání potvrdil, že by o autora 23 podzimních gólů v nejvyšší okresní soutěži moc stál. „Do útoku máme jen Radka Mynáře, a to je málo. Martin je i povahově dobrej. Byli bychom rádi, kdyby u nás na jaro zůstal,“ doufá Kokoška, že nakonec vše klapne.

Podle samotného hráče je změna dresu na dobré cestě, i když zcela dojednaná ještě není. Překážkou se může stát jeho velké časové vytížení. Fotbalovou prioritou je u Korců působení juniora v Mladé Boleslavi. „Trenér říkal, že to bude akceptovat. Uvidíme, jak to dopadne. Asi si řekneme před soutěží, jestli má cenu, abych tam působil,“ řekl Martin Korec a přiznal, že ve Slavoji nad jeho zaječími úmysly zrovna nejásají.

Na druhou stranu by ale v přeboru po bronzovém podzimu Vrutice neměla mít výraznější starosti. „Myslím, že jsou s tím smíření, že bych to ještě šel někam zkusit. Beru to jako výzvu si ještě kopnout výš, když to tedy časově vyjde. A musím na to samozřejmě mít. Za rok a půl v okrese jsem už zase spadl na nějakou úroveň. Půjde o to, jestli se zase přepnu na vyšší level,“ uvažuje nahlas.

V Rejšicích by po čase navázal na společné úspěšné působení s Radkem Mynářem, v Horkách tehdy asistovali postupu z I. A třídy až do divize. A bývalý ligista Sparty není jediný, s kým se Martin Korec z minulých angažmá mimo Vrutici zná. „Přišel teď i Vít Pečínka, který se mnou byl v Dobrovici,“ zmínil hráče, na jehož návrat od cukrovaru dokonce došlo už i formálně. Podle kouče jsou pak ve hře ještě comebacky dalších nejméně dvou hráčů, jedním je Jiří Sameš kopající v posledních sezonách přebor Nymburska za Všejany.

Na odchodu z Rejšic je naopak znovu Jakub Zörkler. Šestadvacetiletý záložník absolvuje přípravu v divizní Dobrovici. „Jestli to chceme zkusit zachránit, měli bychom spíše posílit, než oslabit. Samozřejmě nechci klukům bránit, zvlášť do divize. Bude to otázka jednání vedení. Určitě bychom potřebovali nějakou adekvátní náhradu, protože sehnat hráče do naší soutěže je dneska neskutečný problém,“ komentoval trenér absenci se sedmi góly nejlepšího podzimního střelce.

Potvrdil zároveň, že se v Rejšicích chtějí ještě návratu o patro níž vzepřít. S hubeným podzimním vkladem pouhých osmi bodů rozhodně nepůjde o snadný úkol. Horší byla v soutěži už jen Lysá.

K trénování se podle slov kouče dvakrát týdně schází v tělocvičně, respektive na umělé trávě v Benátkách zhruba dvanáct až čtrnáct hráčů. „Snažíme se to klukům udělat co nejpestřejší. Myslím, že hlavně v úterý v tělocvičně kluky aerobik, trampolíny a intervalový trénink baví. Jsou v teple, předcvičuje hezká holka, je u toho muzika,“ popsal s úsměvem.

Do zpěvu úplně nebylo v prvním přípravném zápase. Na benátecké umělce se projevila nejen kvalita soupeře z Kolínska, pro kterého šlo navíc už o druhý letošní zápas. „Chyběli nám oba stopeři a brankář (Šťastný, Pečínka, Štipl), ale jen na to bych to neházel. Myslím, že kdybychom je měli, asi bychom sedm gólů nedostali. Ale zase dostali šanci jiní. Herně to až tak děsivé nebylo,“ byl přesvědčený Luděk Kokoška. V dalších termínech jeho tým prověří ještě Sadská, Čelákovice, Mnichovo Hradiště a Kosořice.