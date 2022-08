Zatímco vstup do nového ročníku krajského přeboru vyšel oběma zástupcům Mladoboleslavska v prvním kole za tři body, v tom druhém oba brali po bodu. Horky nad Jizerou doma odehrály bezbrankovou remízu s Kutnou Horou, Mnichovohradišťský SK plichtil 1:1 v Nespekách.

Příznivci Fanklubu defenzivního fotbalu mohli slavit v Horkách. Tady se totiž v zápase s Kutnou Horou zrodila bezgólová remíza. Zápas dvou nováčků krajského přeboru branku nenabídl. Hosté tak nechali zapomenout na úvodní domácí nezdar a zaskočili soupeře, který vybojoval v prvním zápase nového ročníku všechny body na půdě silné Velimi.

„I když jsme nastoupili s defenzivní taktikou, vytvořili jsme si dvě, tři stoprocentní příležitosti ze standardky. Jednou nás zastavila tyč, podruhé domácí vykopávali z brankové čáry. V závěru utkání domácí brankář Jíra podržel svůj tým dobrým zákrokem po trestném kopu Marka Wolfa. Jeden bod bereme, ale při troše štěstí jsme si mohli určitě sáhnout na tři,“ zhodnotil zápas hostující kouč Libor Tichý.

Horky – Kutná Hora 0:0

Rozhodčí: Kovář. ŽK: 3:3. Diváci: 55.

Maryška dostal kapitánskou pásku a trenérovi se odvděčil hattrickem

Krajský přebor nemá po dvou kolech už ani jeden stoprocentně bodující celek. Na čele je čtyřbodový kvartet Nespeky, Hradiště, Poříčany a Horky.

Právě prvně dva jmenované celky dělily body na Benešovsku. První poločas nepřinesl ani jeden gól, byť domácí měli možnost pokutového kopu. Ten ale lapil brankář Vrána. „My jsme měli dobrých prvních patnáct minut, ale ze tří šancí jsme se neprosadili. Pak jsme upustili z nastoleného tempa a byli to domácí, kdo měl najednou asi pět šancí za sebou. To vyvrcholilo neproměněnou penaltou,“ hodnotil první poločas hostující kouč Aleš Kohout.

Místo toho, abychom v poločase vedli 3:1, tak platil bezbrankový stav,“ ohlédl se za první pětačtyřicetiminutovkou domácí lodivod Petr Králíček.

Do vedení šli nakonec přeci jenom domácí, když se prosadil po hodině hry střídající Kučaba. Dlouhou dobu to vypadalo, že Nespeky utkání dovedou do vítězného konce. Mnichovo Hradiště dokázalo pět minut před koncem srovnat, prosadil se také střídající hráč Jakub Radačovský.

„Když se celkově podívám na zápas, tak výsledek 1:1 bereme, ale vzhledem k prvnímu poločasu jsme si zasloužili dvoubrankové vedení,“ dodal domácí trenér Králíček. Remízu za spravedlivou uznal i jeho protějšek: „Remíza nakonec odpovídala dění na hřišti.“

Nespeky – MSK 1:1 (0:0)

Branky: 61. Kučaba – 85. Radačovský. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 4:5. Diváci: 50.

