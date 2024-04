Na jaře uhráli jediný bod, i o ten ale fotbalisté kosmonoského béčka nyní přišli. Disciplinární komise středočeského svazu totiž na základě podnětu od té sportovně-technické zkontumovala celku z Boleslavska hned dva zápasy v I. A třídě. Důvod byl v obou případech stejný – neoprávněný start hráčů.

Jedním ze dvou zkontumovaných zápasů Kosmonos B byl ten domácí s Horkami nad Jizerou | Foto: Kateřina Straková

„Nevyplnil jsem soupisku áčka do informačního systému. Byl jsem na to upozorněný až po úvodních dvou kolech. Zapomněl jsem na to, takže moje chyba. Stalo se,“ objasnil sekretář SK Kosmonosy Ondřej Pechanec.

Ten počítal s kontumací zápasů. Pokuta ve výši sedm tisíc za každý ze zkontumovaných zápasů v Hlízově a doma s Horkami jej nemile překvapila. A počítat nejspíš musí i s další od komisí řídících soutěže v "Česku", pod které patří divizní A-mužstvo.

Při pominutí finančního postihu byla pro Kosmonosy citelnější změna výsledku u druhého utkání. Zatímco v Hlízově na úvod jara prohráli 0:2 a výsledek se tak změnil jen kosmeticky o jeden inkasovaný gól, následně doma s Horkami uhráli svěřenci trenéra Jana Keszega remízu 2:2. Hosté si tak dodatečně polepšili o dva body a na jaře jich posbírali už osm. Kosmonoští jsou naopak na nule.