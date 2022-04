V samém závěru pětiminutového nastavení pak přišlo hned dvojnásobné lovení v zadní kapse sudího. Jako projev nedostatečného respektu ke hře označil přestupek Michala Pužíka v zápise. Jeho posledním počinem v utkání bylo zakopnutí míče daleko do pole poté, co se při rozehrávání přímého kopu objevily na hrací ploše hned dva balony. Sotva pak k rozehrávce došlo, trefil Vaníček ve skrumáži na šestnáctce rukou od obličeje Miškovského a do sprch i on zamířil s náskokem několika vteřin před ostatními. V šatně pak měly frustraci hostů odnést ještě dveře, jejichž rozbití pořadatelé později hlásili rozhodčímu.

„Hosté asi nezvládli to, že si nebyli proti deseti schopni vytvořit šanci,“ uvažoval nad poněkud divočejším závěrem trenér Dobrovice Ondřej Murárik.

Ten byl pochopitelně rád, že s týmem v těžkém utkání napravil předchozí domácí remízové zaváhání, byť výpadku se hráči nevyvarovali ani tentokrát. „Vstup byl z naší strany velice dobrý a aktivní a zaslouženě jsme šli do vedení. Bohužel od té doby pro mě nepochopitelně hráči upustili od aktivní hry a soupeř dokázal potrestat zbytečnou chybu,“ mrzelo Murárika.

OBRAZEM: Béčko Boleslavi přivezlo z Velvar rekordní výprask

Ovšem jen chvíli. Volf po vyrovnání stihl vrátit domácím náskok ještě před odchodem na přestávku. „Musel jsem trochu přeskupit řady, protože to nefungovalo. Tím jsme se zase dostali do hry, i když soupeř byl pořád o něco více na balónu. I tak se nám ale do poločasu podařilo po pěkně akci dostat do vedení 2:1,“ líčil už s úlevou Murárik.

Druhý poločas se vyvíjel podle domácích not až do žluté dvouminutovky úvodního střelce Michala Sedláčka. „Červená nám to zkomplikovala. Naštěstí se hráči semkli o to víc a zbytek utkání odehráli skvěle. I v deseti jsme si vypracovali dvě gólové příležitosti a Komárov vůbec do ničeho nepustili,“ pochvaloval si Ondřej Murárik.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Dobrovice – Komárov 2:1 (2:1)

Branky: 18. Mich. Sedláček, 44. Volf – 25. Vokáč. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 7:3. ČK: 59. Mich. Sedláček – 90.+5 Pužík, Vaníček. Diváci: 80.

Dobrovice: Kocmich - Prskavec, Marek Sedláček, Vrána, Klain (70. Tomíček) - Novák (D. Miškovský), Michal Sedláček, Kučera, Zelinka - Volf (90. Pečínka), Korec (90. Kořínek).

Komárov: Altman - Hlavatý (46. Keckstein), Kaufman, Vaníček, Štych (85. Peták) - Klimeš (69. Mizera), Pužík, Vokáč, Srp - Mojdl, Vajs.