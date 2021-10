Skvělý start do nové sezony v krajském přeboru prožívají fotbalisté Dobrovice na Mladoboleslavsku. Celek, který ještě nedávno za podpory místního cukrovaru válel ve třetí nejvyšší české soutěži, je po osmi odehraných kolech na skvělém třetím místě. „Před sezonou jsme žádné konkrétní cíle nevyhlašovali, ale já mám jenom ty nejvyšší. Kádr máme hodně kvalitní,“ hlásí kouč Ondřej Murárik. A jedním dechem dodává: „Zatím je s výsledky větší spokojenost, než s předváděnou hrou.“

Pro něj jde přitom o první trenérskou štaci. Odchovanec mladoboleslavské kopané sekl ze zdravotních důvodů v šestatřiceti letech s aktivním hraním a plynule se přesunul na trenérský post. „Začátky byly složité, chvíli si to v létě sedalo. Zároveň jsme hledali i asistenta, kterým se stal Lukáš Tuma a teď to funguje,“ hlásí mladý kouč Picavy. Nohy ho zatím podle jeho slov nesvrbí: „Zatím ne, i do zápasů nás bylo vždycky hodně, takže jsem kopačky obouvat nemusel. Ale asi to je dobře – když si s klukama jdu zatrénovat, tak tam pořádně funím.“

Jeho tým zatím funí na záda dvou nejlepším týmům přeboru. V osmi kolech Murárikovi svěřenci sedmkrát vyhráli a poražení odešli pouze v zápase v Hřebči. Tady inkasovali při porážce 2:3 jediné tři góly podzimu. Ve všech sedmi vyhraných zápasech si brankáři Bartoš a Kocmich připsali čistá konta! „Hodně jsme na obraně zapracovali a víme, že se od kvalitní hry dozadu můžeme v zápasech odrazit,“ hlásí Murárik.

Toho čeká o víkendu jeden z vrcholů podzimu. Třetí Dobrovice zajíždí v neděli na hřiště vedoucí Velimi, která dosud neztratila ani jeden bod. Co od zápasu čeká hostující kouč? „No, to kdybych věděl…,“ zamýšlí se nahlas Murárik. A dodává: „První se třetím, prostě si to půjdeme rozdat. Bude to jeden ze zlomových zápasů podzimu, kdybychom prohráli, tak nám utečou už o šest bodů.“