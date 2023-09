Dvě střely na bránu stačily fotbalistům Mnichova Hradiště k prvnímu podzimnímu vítězství. Hotovo bylo už ve čtvrtině hrací doby, hvozdnické béčko Povltavské FA stačilo pouze snížit.

Krajský přebor, 6. kolo: Mnichovo Hradiště - Povltavská FA B (2:1), 10. 9. 2023 | Foto: Karel Jedlička

U obou gólů domácích byl špílmachr Martin Sabol. Ve 14. minutě vykouzlil bez přípravy nádherný oblouček šajtlí za obranu, za který poděkoval Michal Geissler tvrdou ranou do sítě tváří v tvář Šimáčkovi. Ve 21. minutě zachránilo domácí fotbalisty břevno, do kterého nasměroval hlavičku po přetaženém centru Nerad. Vzápětí naopak z brejku udeřili. Kořínkovu průnikovku do samostatného nájezdu využil Sabol.

Ve zbytku poločasu se hrálo jen od vápna k vápnu a podobně to vypadalo po přestávce, kdy hra černobílých upadla do podprůměru. Nedařilo se podržet míč ani přesněji rozehrát, náznaky brejků byly špatně řešeny, jediným výsledkem platonického tlaku byla řada rohů a občasné závary.

Chotětov si obratem na hřišti posledního Bakova upevnil vedení

„Druhý poločas jsme propadli, zase jsme vklouzli do nějakého standardu minulých zápasů. Byli jsme daleko od protihráčů, děláme zbytečné chyby. Vepředu nevyřešíme situace správně a pak se trápíme. Hlavně obrana není co bývala a to mě štve,“ poukázal trenér MSK Aleš Kohout.

Pokorného chybu v rozehrávce hosté potrestali v 54. minutě. Nerad vyslal kolmicí Lukáše Nováka (jmenovci se vyskytli v obou sestavách), který dal pod sebe a Jaroslav Jíra zblízka propálil Vránu – 2:1. Vadou na kráse byl dost pravděpodobný neodmávaný ofsajd před finální přihrávkou.

Mnichovu Hradišti zachránil výhru v 72. minutě brankář Vrána, když na čáře vychytal bombu Smetany, kterému sklepl míč na velkém vápně Jíra. V nervózním závěru plném karet se naopak hosté oprávněně vztekali nad neodpískanou penaltou, když Pokorný zasáhl zezadu špičkou kopačky lýtko unikajícího Lehnera. „Jestli to rozhodčí zkazil na naší straně, tak i na druhé. Měl dát klidně dvě červené karty, ale usoudil, že je nedá a kvůli tomu jsme možná i vyhráli,“ přemítal Aleš Kohout.

Kosmonosy už bez Fabiána zdrtil závěr, Picava otáčela, kápo Benátek dál úřaduje

Do další šance se již béčko Vltavanů z křečovitého tlaku neprotlačilo a odjíždělo s prázdnou. Vítěze čeká nezvykle již v úterý domácí dohrávka proti Doksům. „Potřebovali jsme se dnes odrazit a pokud na to výsledkově navážeme, posuneme se do středu tabulky, kam kvalitou patříme, a ne se ostatním dívat na záda. Druhý zápas za 48 hodin nevadí, kádr máme silný a někteří hráči si mohou odpočinout,“ dodal Aleš Kohout.

Mnichovo Hradiště – Povltavská FA B 2:1 (2:0)

Branky: 14. Geissler, 23. Sabol – 54. Jíra. Rozhodčí: Jarolímek. ŽK: 5:3. Diváků: 175. Střely na bránu: 2:3. Rohy: 7:4.

Mnichovo Hradiště: Vrána – Vegricht, Zajíček, Pokorný, Prokorát (46. Sedláček) – Kořínek, Provazník, Sabol (90.+1 Charvát), Bajer – Geissler (69. Rakouský), Šimek (69. Novák).