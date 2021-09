Fotbalisté Luštěnic po třech úvodních kolech uzavírali tabulku B skupiny krajské I. A třídy. Na svém kontě neměli ani jeden bod, navíc ve třech zápasech vstřelili jediný gól.

V okresním derby proti Dolnobousovskému SK se trefili hned třikrát a ve všech případech byl autorem gólu dvacetiletý Stanislav Hrynčuk. „Pokladník si mě pohlídal hned po zápase,“ hlásil s úsměvem fotbalista Luštěnic. A kolik tam stojí v pokutníčku tři góly v jednom zápase? Tři stovky.

Ty Hrynčuk zaplatil určitě rád, obzvlášť, když při všech třech trefách těžil z dobré práce svých spoluhráčů: „První gól padl po dlouhém nákopu, kdy šel náš útočník do souboje s brankářem a míč se odrazil ke mně na vápno a já ho z první napálil do prázdné branky,“ popisoval svou první trefu v zápase luštěnický střelec. A pokračoval: „Při druhém jsem těžil ze skvělé přihrávky spoluhráče a jenom jsem uklízel pod břevno. A třetí padl z přímáku, když jsem na zadní tyči hledal svého spoluhráče, který centr pustil mezi nohama, což brankář vůbec nečekal a míč zapadl do branky.“

Pro domácí to byli podle jeho slov zlaté tři body: „Po třech porážkách už jsme potřebovali bodovat, a to se povedlo. Už nejsme poslední, a to nám rozhodně do dalších zápasů pomůže.“ Za vinu nepovedenému startu dává velmi brzkou trenérskou změnu, když hned po prvním kole tým po prohře 0:6 v Poděbradech opustil Ladislav Bobek. „Po prvním kole odešel trenér, se kterým nám to moc nešlo, takže si to chvíli sedalo. Pak ale přišel nový kouč, s nímž se většina týmu už znala a věci se obrací k lepšímu. Ze začátku sezony jsme navíc měli i málo hráčů,“ hlásí Hrynčuk.

A souhlasí, že největší bolestí Luštěnic je zatím střílení gólů: „Musíme víc střílet, i trenér nám to pořád říká. Strašně málo ohrožujeme soupeřovu bránu.“