Sezonu jste začal v Lysé, kde to po dvou zápasech nabralo rychlý konec. Dlouho jste tedy bez trénování nezůstal…

Nehoním to nějak. Zavolali mi a domluvili jsme se. Jsem rád, že jsem v Horkách. Je tam daleko lepší hráčský kádr než v Lysé. Bude to pro mě zajímavé. Jsou tam i dva nebo tři profesionálové – několik hráčů z Afriky, jeden Gruzínec. Na druhou stranu si vyzkouším i angličtinu. Na tu práci se těším, ti kluci jsou zajímaví, co jsem je poznal za ty dva dny.

Z toho co říkáte, to pro vás asi nebylo těžké rozhodování…

Ne. Mám to kousek. Bydlím na Čerňáku. Do Horek to mám asi 25 minut. Nebylo o čem. Neměl jsem nic a ani se nikam necpu. Když mi někdo zavolá, domluvíme se, tak proč bych nešel.

Změna v Horkách. Distancovaného trenéra vystřídal bývalý ligista, začal remízou

Dá se říct, že znáte i soutěž, když jste byl v Lysé?

Moc tak dobře neznám, ale není se čeho a proč bát. Je to o pár detailech, které jsme udělali ve čtvrtek. Ještě to budeme nadále zdokonalovat, protože to není ono. Věřím, že kluci se do toho položí a zápasy odehrají tak, jak mají. Myslím si, že mají být nahoře a ne někde uprostřed. Musíme najít společnou řeč a táhnout za jeden provaz.

Horky ještě dvě sezony zpátky kopaly divizi. Třetí sestup v řadě už by byl asi pořádným malérem…

To se snad nestane. Kádr je opravdu dobrý. Hrál jsem v Bousově s Lysou a dostali jsme tam deset gólů. Teď jsme tam remizovali. Myslím, že jsme měli po dvou jasných stoprocentních šancí v každém poločase, ale nedali. Domácí měli taky, ale ne tolik. Gólman je podržel – hlavně při dvou střelách z dálky, kdy jedna šla do šibenice, druhá k tyči. Myslím, že jsme měli i vyhrát, ale dostali jsme minutu před poločasem blbý gól po rohu, kdy jsme to neodkopli, domácí odcentrovali a dali na 1:1. Nakonec dobré, ale myslel jsem, že s tím kádrem, který máme, tam vyhrajeme.

Věděl jste o tom, jak skončil váš předchůdce, který dostal pětizápasový distanc za urážky rozhodčího a byl odvolán?

Slyšel jsem něco o tom, že je tam zařízl rozhodčí. Co na to říct…

Měl jste před prvním utkáním potřebné informace?

Informace mi dal vedoucí Aleš Dočkal, který dělá rozbory. Vidí i mančafty v Nymburce, protože tam bydlí na hřišti. Věděl jsem, co budu po hráčích chtít. Celkem to i plnili. Škoda těch šancí. Hra dozadu ani dopředu nebyla špatná. Je to o gólech, co si budeme povídat.

Co konkrétně jste chtěl do prvního zápasu změnit, potažmo zlepšit?

Bousov má dobré mužstvo, jsou fotbaloví, vědí o sobě, hrají spolu už dlouho asi. Viděl jsem je hrát proti Lysé, jak nám naložili. Připravil jsem se na to. Hráli jsme 4-4-2. Řekl jsem jim, aby nedělali chyby v obraně, hráli u sebe, kompaktně. Takové ty základní věci. Až na jednu hrubku, kdy to náš útočník mohl odkopnout, to plnili. Vepředu jsme hráli na dva útočníky, škoda, že ten jeden byl trochu nakřáplý a museli jsme ho asi patnáct minut před koncem střídat. Do té doby to bylo na vážkách a mohli jsme klidně vyhrát. Co se týká taktiky, tak to celkově plnili. Hlavě středoví hráči neopouštěli prostředek a domácí se přes nás těžko dostávali do vápna a do zakončení.

A kdybyste měl určit jednu činnost, která tým podle vašich informací v minulých zápasech srážela?

Ukázalo se to i v tomto zápase, vytvoří čtyři, pět, šest stoprocentních gólových šancí a dají jeden gól, to je málo. Na tohle se zaměřím. Střelbu určitě budeme pilovat. A samozřejmě i taktiku.

V klubu z Boleslavska působíte jako trenér poprvé, že?

Ano. Byl jsem v té Lysé. Předtím Milovice, Poříčany, Záryby. Jako hráč jsem byl na Loučeni.