Mělník předváděl běhavý, technický fotbal a na vedoucí gól Bousova mohl reagovat hned několikrát. Domácí nasadili stoperskou dvojici Horáků. Zatímco strýc Michal se blýskl hlavně po změně stran, synovec Miroslav si už v 9. minutě seběhl na pravé křídlo a naservíroval před branku Tomáši Šolcovi – 1:0. Jen dozněla radost zaplněné tribuny, zachránila domácí po krásné Mrázkově točence tyč. Samostatný nájezd pak zakončil těsně vedle Veselý a hned za minutu na druhé straně neprostřelil z nájezdu Hnízdila bousovský Sedláček.

V 19. minutě vyrážel Hrnčířovu bombu Hampl, zato chvilku nato mu prošel pod tělem Veselého centr a zkušený Jiří Žaba doklepl – 1:1. Gejzír šancí tím však vyschl a když ve 41. minutě dorazil Sedláčkovu dělovku do sítě dobíhající Ondřej Klíma, šlo se do kabin veseleji Bousovským. „V každém zápase máme dost šancí, bohužel nám chybí bombarďák, který by to vzal na sebe a dal dva tři góly,“ litoval mělnický kouč Pavel Dohnal.

Druhá půle patřila domácím. Michal Horák z trestného kopu nádherným angličanem zvýšil na 3:1 a Bousov ze zajištěné obrany dál vyrážel k výpadům. „Bousov nás přehrál ve všech směrech, nasazením, tvrdostí. My jsme se tomu jen podřídili a byli jsme špatní,“ konstatoval trenér FC Mělník. „Hosty jsme od vyrovnání nepouštěli do vyložených šancí, ale nebezpeční byli stále, zvláště Veselý, který si umí pokrýt balon. Rozhodnuto bylo až za stavu 4:1,“ tvrdil domácí trenér Luděk Holub.

Tomíčka po kličce Hnízdilovi ještě „vychytal“ obránce na čáře a Sedláčkovu ránu do odkryté části brány zázračně gólman. Nováčka dorazily až slepené góly náhradníků Radka Tomíčka s Jakubem Šolcem, kteří si během dvou minut bravurně prohodili role nahrávače a střelce. V úplném závěru si ještě Michal Horák zopakoval přímák do břevna, ale tentokrát se míč odrazil do hry.

Bousov zahájil už jaro pěti porážkami, po nichž přišla série pěti vítězství. Sedm podzimních kol má zatím totožný průběh. „Bylo by hezké tak pokračovat,“ zasnil se Luděk Holub. Asi bylo potřeba, aby přijel soupeř mimo Mladoboleslavsko, ze čtyř okresních derby si Bousov neodvezl ani bod.

DBSK – FC Mělník 5:1 (2:1)

Branky: 9. T. Šolc, 41. Klíma, 53. Mich. Horák, 76. Tomíček, 78. J. Šolc – 21. Žaba. Rozhodčí: Benák. ŽK: 1:1. Diváci: 185. Střely na bránu: 10:7. Rohy: 3:8.

Bousov: Hampl – Ježek, Mir. Horák (57. Stejskal), Mich. Horák, Bartoň (80. Zahrada) – Pavliš (85. Kubeček), Vynikal, Kasal (46. Tomíček), T. Šolc – Sedláček, Klíma (69. J. Šolc).