Vstup do zápasu vyšel daleko lépe Pšovce. Hosté dostali po faulu domácího gólmana Tomáše Dufka už v sedmé minutě k dispozici penaltu, kterou proměnil Radim Dvorný. Mělničtí tak velmi rychle vedli.

„Do zápasu jsme určitě nevstoupili tak, jak jsme si představovali. Chtěli jsme na Pšovku vlítnout, dostat je hned od začátku pod tlak. Bohužel, nejenom že se nám to nepovedlo, ale ještě jsme rychle dostali gól z penalty. Tam nebylo o čem debatovat, Tomáš Dufek tam byl pozdě a hráče fauloval, i když ne nějak hodně,“ řekl k začátku utkání Jan Flachbart, domácí trenér.

Po čtvrthodině hry vyslal z přímého kopu domácí Hubač nebezpečný projektil, který skončil těsně mimo. Vzápětí utekl na druhé straně Dohnal, Dufek jeho únik vychytal. Pšovka měla prakticky celý první poločas více ze hry, i když vyložené šance už neměla. Ve 24. minutě ještě jednou zahrozil z volného kopu Hubač, jinak byli ovšem domácí horším týmem. „První půle se pak už dohrávala v takovém duchu přáteláku, řekl bych, je tady oslava, nic se nemůže stát,“ hlásil Flachbart.

„O poločase byla trošku bouřka v kabině,“ připustil vůdce Pěčic. A bylo to znát. Hosté si sice během prvních deseti minut vypracovali dvě slibné šance, obě ale Dufek zastavil. Potom už hráli prim domácí. Územní převahu ovšem dlouho nemohli přetavit v kloudné ohrožení soupeřovy brány.

Povedlo se až po hodině hry, kdy Nosek pěkným pasem vybídl na levé straně Kiceluka, který sekl balon do středu, na hranici vápna obešel dva obránce a napálil zadní tyčku. Další velkou šanci na srovnání měl posléze Novák, hlavičkou po povedeném centru Hubače ale netrefil branku.

Domácí tým se snížení dočkal až v poslední minutě řádné hrací doby. K volnému přímému kopu se postavil Miroslav Hubač a parádní ranou vymetl horní růžek Šandovy branky. Vzápětí mohly Pěčice dokonce otočit, jenže gól Kiceluka neplatil pro ofsajdové postavení.

„Myslím, že do druhé půle přišlo zlepšení, byl tam pohyb, vytvářeli jsme šance, které jsme samozřejmě opět neproměnili. Bohužel, byla to škoda. Za druhou půli si myslím, že minimálně dva bodíky jsme si zasloužili,“ mrzely Flachbarta neproměněné příležitosti. Za stavu 1:1 se tak šlo do penalt.

Rozstřel odstartoval Kiceluk suverénní střelou k opačné tyči, než šel gólman. Stejně tak proměnil i Pokorný. Kriškovu střelu gólman vytáhl na brankovou konstrukci, načež Studený poslal Dufka na druhou stranu a hosté po dvou sériích vedli. Potom neproměnil Hubač, naopak hostující Beneš byl úspěšný. Ve čtvrté sérii sice proměnil Novák, o výhře Pšovky ale následně rozhodl Daniel Grabmüller.

„Jsou to už třetí penalty, které jsme prohráli. Asi na tréninku budeme míň hrát fotbal a víc kopat penalty,“ uzavřel své hodnocení Jan Flachbart. I přes porážku zůstávají Pěčice na pozicích v horní polovině tabulky, Pšovka se dál drží těsně před nimi. V příštím kole čeká na Pěčice nedělní duel na hřišti Mnichova Hradiště.

Pěčice – Pšovka ME 1:2 pk

Branky: 90. Hubač – 7. Dvorný. Rozhodčí: Horák. ŽK: 4:1. Diváci: 100.

Pěčice: T. Dufek – Tůma, Mulač, O. Novák, Král, Koníček (34. Kriška), Nosek (63. Rychetský), Kiceluk, Hubač, Heřmanský, V. Novák.