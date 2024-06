Sezonu zakončil Vaněk s bilancí přesně jedné vstřelené branky na zápas. Ve 23 zápasech, do kterých naskočil, se trefil právě třiadvacetkrát. „To nezní špatně, ale gólů jsem mohl dát klidně ještě víc. Na druhou stranu tam je ale prostě velká černá kaňka v podobě pádu do okresu,“ přiznává jedenatřicetiletý nejlepší střelec B skupiny středočeské B třídy.

Z ní vinou reorganizace při snížení počtu skupin z pěti na čtyři sestupuje letos každé skupiny pět posledních celků. A právě na desátém místě, se ztrátou jediného bodu na celek před sebou, skončil Bakov. „Vloni sestupovaly týmy tři a my jsme byli třetí od konce. Nakonec jsme ale díky volnému místu po přihláškách v soutěži zůstali. A letos jsme zase nejlepší z těch nejhorších. Jako kdyby nás někdo prostě chtěl z kraje dostat. Příští rok bude sestupovat třeba patnáct týmů?“ říká s hořkým úsměvem Vaněk.

I letos pro něj a jeho spoluhráče existuje ještě naděje na setrvání v I. B třídě. Pokud některý z týmů s právem přihlášky tohoto nevyužije, Bakov by měl být první na tahu. „Zatím k tomu jako hráči víc informací nemáme, ale vedení klubu to zajisté sleduje,“ říká bakovský útočník. A za sebe dodává: „Když to klapne, tak to bude super. Když ne, tak věřím, že si rok zajezdíme kolem komínu a zase se vrátíme.“

Bakov skončil v sezoně na 10. místě, získal 35 bodů, když v sezoně deset zápasů vyhrál, o jeden víc prohrál a pět zremizoval. V přísném letošním systému, o němž ale kluby věděly od začátku soutěže, to nakonec na záchranu nestačilo. „Na jaře jsme se rozjeli docela dobře, udělali jsme nějaké body, ale pak se nám zranili Matouš s Frelichem a vypadl nám střed zálohy. K tomu bych připočetl přístup k tréninku od nás všech a desáté místo je na světě,“ hledá příčiny nakonec neúspěšné sezony Vaněk.

Ten sice se svými kumpány vyhrál v posledním zápase v Pěčicích 3:1, vinou shody dalších výsledků už se ale z desátého místa Bakovští neposunuli. „Od Pěčic už to bylo takové uvolněnější, bylo znát, že jsou po rozlučce,“ hodnotí vítězný zápas Vaněk s tím, že vzhledem k nedělnímu termínu posledního důležitého zápasu čeká Bakovské rozlučka až o víkendu nadcházejícím. „Bude to rozlučka se sezonu, ale asi i s B třídou. Ale máme to naplánované na sobotu a u toho budeme sledovat zápas Eura našich s Gruzií.