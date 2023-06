Ke konci se chýlí jeho druhá sezona v dolnobousovském dresu. Matěj Falta, který do místního SK přišel před rokem a půl, chrlí na své angažmá stále jenom samé superlativy: „Byla to povedená sezona. Od doby, co jsme do Bousova přišli, nenacházím nic negativního. Už to první jaro bylo povedené, teď nám vyšla celá sezona. Útočíme na historicky nejlepší umístění klubu v I. A třídě.“