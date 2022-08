Nejvýraznější vítězství v úvodním kole B skupiny krajské I. B třídy zaznamenala rezerva Kosmonos. Ta deklasovala před vlastními fanoušky mělnické FC vysoko 8:3. „Ten rozdíl tam ale napadal až v závěru. Do té doby byly všechny útoky hostů nebezpečné,“ upozornil na dlouho otevřený zápas pro hosty domácí záložník Jakub Maryška.

Ten se aktuálně pohybuje na hranici áčka a béčka. Za divizní A tým zatím odehrál v aktuálním ročníku ve třech zápasech jenom sedm minut. Proto byl rád za plnou minutáž v úvodním kole za kosmonoskou rezervu. Do jejího prvního zápasu navíc nastoupil s kapitánskou páskou na ruce. „Trenéři určili mě, což mě i trošku zaskočilo. Na druhou stranu jsem byl v základní sestavě v mladém týmu druhý nejstarší,“ smál se šestadvacetiletý odchovanec mnichovohradišťské kopané. „Po příchodu stálého kapitána Patrika Krause na hřiště jsem mu ale pásku přenechal,“ dodal Maryška.

Ten se na vysoké výhře Kosmonos B podílel třemi přesnými zásahy. „Když o tom tak přemýšlím, tak jsem v chlapech asi ještě nikdy tři góly nedal,“ hlásí záložník. „Nejdřív jsem z přímáku vyrovnával na 1:1. Druhý gól byl na 2:1 krásnou střelou ze šestnáctky a hattrick jsem završil na 6:3 z voleje,“ popisuje střelec víkendu svůj premiérový hattrick.

Ten by mu mohl dopomoci třeba k nominaci do sestavy kosmonoského áčka na příští víkend. To hraje v divizi v sobotním dopoledni v Praze s SK Újezd, rezervu čeká odpoledne okresní derby v Rejšicích.

