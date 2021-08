Spartak se dobře posouval v bloku, nechával domácí bezúčelně kombinovat na půlce a podnikal smrtící brejky. V 18. minutě vysunul Mezei dlouhým pasem na levé křídlo Vosátku a z jeho centru napnul síť bravurním volejem Bureš.

„V improvizované sestavě jsme si na sebe museli zvyknout, vykomunikovat si, jak si budeme přebírat hráče a tak dál. Půlhodinku trvalo, než jsme přečetli soupeřův styl hry. Nezachytávali jsme hlavně jejich akce po lajnách,“ uvedl rejšický hrající trenér Jan Páník. Ten sám vykopával z brankové čáry Hochmanovu dorážku Berešova nájezdu, který vyrazil brankář Binder. Ve 34. minutě ovšem další centr, tentokrát Kotýnkův zprava, šikovně usměrnil do sítě Mezei – 0:2.

„Druhá půle už byla dobrá, nebýt třetího gólu, mohli jsme je potrápit víc,“ mrzelo Páníka brzké zvýšení na nula tři, které zařídil obloučkem přes brankáře zblízka Hochman. Jen minutu předtím konečně zahrozily Rejšice a 48letého Keseliho štípla Bělíkova rána z velkého vápna.

Čestný úspěch domácích dal po Fidrichově efektní patičce pěkně k tyči Matěj Falta, ve zbylé čtvrthodině domácí jedenáctka stihla jen Fidrichovu střelu doprostřed brány. „Někteří mladí hráči ještě chyběli z rodinných nebo pracovních důvodů, zranění nepustilo do hry Karelu. Potřebujeme ještě posílit o jednoho nebo dva hráče, snad se to povede už do dalšího kola,“ doufá rejšický trenér.

Rejšice – Průhonice 1:3 (0:2)

Branky: 74. Falta – 18. Bureš, 34. Mezei, 48. Hochman. Rozhodčí: Braunšveig. ŽK: 2:1. Diváků: 59. Střely na bránu: 5:6. Rohy: 1:6.

Rejšice: Binder – Ptáček, Páník, Kredba, Riesz – Hlaváč, Falta, Bělík, Fidrich – Vejvoda, Jaroš.

Průhonice: Keseli – P. Kotýnek, Neuberg, Frohna, Vosátka – Bereš (61. Dombi), Hochman, Jemelík, Douda (75. Deré) – Mezei (87. F. Kotýnek), Bureš.

KAREL JEDLIČKA