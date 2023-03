Lužec – Pěčice 2:1 (0:1)

Martin Tauchman, trenér Lužce: „Těžké utkání. Soupeř předvedl svou kvalitu, především do defenzivy a my si s tím nevěděli dlouho rady. Paradoxně jsme byli zbytečně nervózní a to nám svazovalo nohy. První dvě šance jsme si vypracovali my, ale bohužel Kolařík hlavou minul a Hrdlík zakončil slabě a soupeř stihl míč směřující do branky odkopnout. Poté přišel trest, kdy jsme inkasovali po zbytečné ztrátě ve středu hřiště. Do druhé půle nastoupil Merta a hru oživil. Po pěti minutách přišla průtrž s kroupami a bylo na pět minut přerušeno. Od té chvíle jsme začali soupeře přehrávat. Na 1:1 dal Dolejška z penalty na Mertu. A v závěru utkání rozhodl Merta pohotovou střelou na zadní tyč. Nakonec body zůstaly zaslouženě doma, i když hra nebyla úplně podle mých představ.“ O změnách v kádru: „Co se týče posil, tak přišli Merta z Pšovky, Hnízdil z Liběchova a z divizních Neratovic Ježek, který by měl přinést i více gólů. Po dlouhé době máme kompletní kádr zdravých hráčů.“

Ondřej Novák, kapitán Pěčic: „Utkání se mi nehodnotí moc dobře po porážce a našem výkonu, který nebyl ideální. Přesto jsme měli na to si z Lužce odvést nějaké body, soupeř na tom byl dost podobně. První jarní utkání tak nebylo úplně pastvou pro oči. Dali jsme první gól po pěkné kombinaci, kdy samostatný únik zakončil Michal Šťastný. Na začátku druhé půle muselo být utkání na chvíli přerušeno kvůli silnému větru a dešti. Poté jsme dostali gól z penalty, která byla z mého pohledu dost zbytečná a také dost přísná, ale asi obhajitelná. Dál se hrálo spíš od vápna k vápnu a byl to spíš boj než fotbal. Ani jeden z týmů neměl velké příležitosti. Druhý gól jsme paradoxně dostali z brejku po naší standardní situaci, kdy jsme sami mohli rozhodnout, což se nám bohužel nepodařilo. Pravidlo nedáš - dostaneš nás tedy vytrestalo. V dlouhém nastavení jsme ještě dali branku, ale nebyla uznána pro ofsajd. Na závěrečný tlak už jsme neměli síly ani kvalitu. Domácí zvítězili asi zaslouženě, protože hlavně v prvním poločase měli tak dvě tři gólové šance, které neproměnili. Gól v 90. minutě mrzí o to víc.