Benátky n. J. B – Líbeznice 1:2 (0:1)

Jiří Kubát, trenér Benátek B: Bohužel jsme prohráli potřetí za sebou. Myslím si ale, že dnes jsme podali velmi dobrý výkon. Opět jsme ale doplatili na neproměňování šancí. Řekl bych, že jsme měli minimálně pět brankových příležitostí. Branku vstřelíme asi z nejmenší šance. Soupeř vstřelil první branku asi ze třiceti metrů. Po přímém kopu se míč odrazil a jejich nejlepší hráč zápasu, střední záložník, nechytatelně vymetl šibenici. Tohle jsem hodně dlouho neviděl. Poté jsme měli více míč na kopačkách, soupeře jsme dobývali. Po brejku jsme ale podruhé inkasovali. Následně jsme vykřesali naději po dobře zavřené zadní tyči střídajícím Vojtou Dvořákem. Vypracovali jsme si ještě spoustu nákopů a závarů, ale bohužel vyrovnání jsme nedotlačili. Rozhodla větší přímočarost hostujícího týmu a také dva nadstandardní hráči do útočné fáze. Nám prostě jeden nebo dva rozdíloví hráči v kádru chybí. Podzim jsme zakončili se ziskem pouhých dvanácti bodů. Rozhodně jsme si to představovali lépe. V zimě nás čeká spousta práce. Určitě chceme náš kádr doplnit o dva až čtyři hráče. Víme, že je to obrovsky těžké, ale potřebujeme tým rozšířit a zkvalitnit a na jaře to prostě urveme. Bohužel šestý po sobě jdoucí zápas nás nedoplnil nikdo z áčka, které hrálo včera těžký zápas v Ústí nad Orlicí. Logicky poté následovala rozlučka, navíc jsou hráči dokopaní, takže nás nikdo nemohl posílit. Právě v těch šesti posledních zápasech nám jeden nebo dva nadstandardní kluci chyběli. Náš výkon by posunuli o stupínek výše a získali bychom více bodů. Každopádně dvanáct bodů je špatně. Pokusíme se s tím něco udělat, i přes to, že nás čeká, zcela určitě, boj o záchranu. Věřím, že v našich silách je, abychom se zachránili. Dvanáct bodů prostě neodpovídá našim možnostem. Výkony kolikrát nebyly dobré, vím ale, že máme rozhodně na víc.

