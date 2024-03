Řepov – Benátky B 1:1 (0:1)

Jindřich Holický, trenér Řepova: Do zápasu jsme šli s určitým záměrem, který ovšem dostal hned trhlinu po špatně zahrané malé domů už ve druhé minutě. Byl to šok, ze kterého jsme se těžko dostávali. Poločas utekl a stále jsme prohrávali. Ve druhém jsme soupeře jasně přehrávali, ale stačilo to pouze na bod. Benátky pozorně bránily a utkání skončilo spravedlivou dělbou bodů.

Jiří Kubát, Benátky: Bylo to obrovsky těžké utkání. Když už to vypadalo, že budeme mít třináct použitelných hráčů a budeme mít z čeho vybírat, dva mi ráno volali, že mají devětatřicítky horečky. Přesto jsme nějak sestavu slepili. Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Ve 2. minutě jsme vstřelili branku a i nadále byli aktivní. Od 25. nebo 30. minuty domácí převzali otěže zápasu i přesto, že si toho příliš nevypracovali. Byli však opticky více na míči. Měli výhodu pokutového kopu, který byl nešťastný, jelikož byl míč sražen rukou. Méďa (Vojtěch Ulrich) ho skvěle chytil. Do druhého poločasu jsme bohužel vstoupili pasivněji. Řepov nás mačkal, ale stále si nevypracovával šance, protože jsme skvěle bránili. Poté se ale projevila naše nedostatečná fyzická kondice. Celou zimu jsme trénovali ve čtyřech nebo šesti hráčích a od 60. minuty jsme šlapali vodu. I přesto jsme měli penaltu, druhou v ročníku, avšak ani jednu jsme neproměnili. Pokud by to bylo 2:0, patrně bychom zápas vyhráli. Neproměnili jsme ji a soupeř nás fyzicky předčil. Krásnou střelou Cepky to domácí dotlačili na remízový stav. V posledních deseti minutách jsme padali do střel. Skončilo to 1:1. Na jednu stranu bod beru, na tu druhou, pokud bychom proměnili penaltu, vyhráli bychom. Každopádně máme první remízu v sezoně, na které se dá stavět.