Pouze v úvodním kole s Lysou nad Labem poznali fotbalisté Luštěnic v I. A třídě doma hořkost porážky. Proti Hlízovu to skřípalo, ale sérii domácí neporazitelnosti natáhli na tucet zápasů, z toho teprve potřetí ztratili body za remízu.

I. A třída, 28. kolo: Sokol Luštěnice - Fotbal Hlízov (1:1), 27. 5. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Bojovný fotbal v první půli nabídl jen po jedné nebezpečné situaci na každé straně. Domácí uháněli v 19. minutě ve dvou na jednoho, Fišer však přihrávku Josefa Gruse do samostatného nájezdu promarnil střelou do Míškovy náruče. To hosté udeřili při první možnosti. Důrazný Filip Tichý obehrál váhajícího Jana Gruse po odkopu od brány nakrátko a než Janura stačil opět zaujmout pozici, třepal se mu míč v síti – 0:1.

Hlízov však minutu po přestávce potopil jeho nejzkušenější hráč Pavel Růžička. Zezadu stíhal domácího Ladislava Hlaváčka, sahal mu na rameno už před velkým vápnem a nakonec ho i lehce ťukl do nohy již uvnitř pokutového území. Nařízená penalta ho tak rozlítila, že se začal přetlačovat s rozhodčím Lukášem Tichým a dostal druhou žlutou kartu. Z pokutového kopu nezaváhal Jan Grus, který tak odčinil svůj podíl na gólu hostů a Luštěnice čekal prakticky celý poločas v přesile.

„Viděl jsem to tak, že soupeř vzal našeho hráče přes nohy a byla to jasná penalta,“ nechápal vášně trenér Luštěnic Jakub Pleško. „Hosté byli v prvním poločase lepší, zbytečně to vyhecovali a šli do deseti, když klidně mohli dohrát v jedenácti. To je jejich chyba.“

I. A třída, 28. kolo: Sokol Luštěnice - Fotbal Hlízov (1:1), 27. 5. 2023Zdroj: Karel JedličkaZačátek byl slibný, Lasákův přízemní centr prodloužil Josef Grus na Ladislava Hlaváčka, který v tutovce přestřelil. Rozhněvaní hosté to brousili, vykoledovali si záplavu karet a nejhůře dopadl domácí Lasák, kterému Tichý šlapákem na kotník ukončil zápas předčasně. Luštěničtí marně hledali recept na bojovného soupeře, pouze Fišer se v 74. minutě uvolnil kličkou, ale zblízka nepřekonal vybíhajícího Míška.

Závěr pak překvapivě patřil hostům z Kutnohorska. Bod nakonec domácím vychytal Zdeněk Janura, kterého protáhl přízemní střelou k tyči z 10 metrů Jiří Růžička a minutu před koncem ještě perdou z halfvoleje Král.

„Nechtělo se nám v tom teplu moc běhat a nezbylo než bojovat. Sestavu ke konci sezóny lepíme, máme několik zraněných hráčů, další i přes lehčí zranění hrají, takže jsme jako v Úvalech trochu doplatili na kondičku,“ konstatoval Jakub Pleško. Jeho svěřenci jsou v I. A třídě druzí za suverénním Poříčím, přitom za 11 let ve této soutěži nedosáhli výš než na sedmou příčku.

„Chtěl bych ocenit výborný výkon kluků, kteří byli lepší i na nehratelné a tvrdé louce a skoro celý poločas v oslabení,“ ulevil si trenér hostujícího celku David Linhart. „Zbytek komentovat nebudu. Ocenil bych i několik soudných hráčů domácích, kteří se nám po zápase omlouvali,“ byl tentokrát hodně strohý kouč Linhart.

Luštěnice – Hlízov 1:1 (0:1)

Branky: 48. z PK Jan Grus – 33. F. Tichý. Rozhodčí: L. Tichý. ŽK: 1:6. ČK: 47. P. Růžička (H). Diváků: 80. Střely na bránu: 3:4. Rohy: 1:3.

Luštěnice: Janura – Horák, Pavlíček, Hůlka, Lasák (69. Š. Hlaváček) – Fišer, Jan Grus, Jos. Grus, Hrynčuk, Novák (65. T. Hrdlička) – L. Hlaváček.