Sedmou domácí výhru v řadě si připsali v I. A třídě fotbalisté Luštěnic nad nováčkem ze Staré Boleslavi. Vše podstatné se událo až po změně stran, kdy hosté nedali penaltu a pak dvakrát neuhlídali střídajícího Ladu v rolích střelce a nahrávače.

I. A třída, 22. kolo: Sokol Luštěnice - Slavoj Stará Boleslav (2:0), 15. 4. 2023 | Foto: Karel Jedlička

První poločas nabídl spíše boj. Domácí podržel v úvodu při Cruzově křížné ráně po zemi brankář Janura. Po Bláhově zpětné přihrávce jeho stopery vyztužený blok nepropálil ani Vodák.

Luštěničtí hrozili z rohových kopů, při kterých si staroboleslavská obrana ve vápně nevěděla rady s Josefem Grusem. Jeho hlavičku ve 33. minutě vyškraboval Čihák z šibenice, pět minut po změně stran v totožné pozici ještě prodlužoval Fišer, ale Čihák si opět na čáře poradil.

V 56. minutě přišla klíčová zápletka. Hůlka v pokutovém území podrazil Renče, střídající Hejl však kopl penaltu špatně a Zdeněk Janura se stal úspěšným zákrokem luštěnickým hrdinou dne. Naopak Hejl nenapravil své selhání ani ve skluzu před prázdnou bránou, na usměrnění Bláhova stříleného centru by potřeboval o pár čísel větší botu. „Rozhodl výkon gólmana, který chytil v prvním poločase dva jasné góly a po přestávce penaltu,“ měl jasno trenér vítězů Jakub Pleško.

V 66. minutě konečně udeřilo na opačné straně. Josef Lada minutu po svém příchodu na hřiště krásným volejem rozvlnil síť po centru Ladislava Hlaváčka – vzhledem k dispozicím a postům obou hráčů by se čekaly spíše opačné role. Trenér Pleško však odmítal šťastnou ruku při střídání. „Lada patří do základní sestavy, je to jeden z našich klíčových hráčů. Byl ale nemocný a na více minut jít na hřiště nemohl,“ vysvětlil.

Hostující Slavoj se už na žádný tlak, natož šanci, nezmohl. V nastaveném čase se Lada prosadil v souboji jeden na jednoho a servíroval před bránu Lukáši Lasákovi, jenž si kličkou položil Čiháka a do prázdné zpečetil vítězství.

Sokolové jsou třetí o skóre za slavnějším Polabanem Nymburk se zápasem k dobru a mají našlápnuto na nejlepší umístění celé historie luštěnické kopané. Tím je zatím loňské sedmé místo v I. A třídě.

„Ty série ani nesleduju, ale doma se nám hraje dobře, máme tu široké hřiště, které vyhovuje běhavému stylu a jsme na něj zvyklí,“ glosoval sedmý stoprocentní bodový zisk Lukáš Pleško.

Luštěnicím do sedmizápasové vítězné šňůry vlezlo pouze odložené derby s Bousovem, i když ani proti Staré Boleslavi nehrály po celodenním dešti na ideálním terénu. „Tehdy se hrát nedalo, na většině hřiště byly kaluže vody, dnes byla jen jedna větší před vápnem. Třeba ve Voticích jsme hráli na horším terénu, kdy bylo hřiště úplně pod vodou,“ zmínil Pleško doprovodný jev letošního chladného jara.

Luštěnice – Stará Boleslav 2:0 (0:0)

Branky: 66. Lada, 90.+3 Lasák. Rozhodčí: Tichý. ŽK: 2:1. Diváků: 87. Střely na bránu: 4:4. Rohy: 8:2.

Luštěnice: Janura – Horák (89. Vít), Hůlka, Jos. Grus, Novák (46. Hrdlička) – Fišer, Mísař, Š. Hlaváček (65. Lada), Jan Grus – Lasák, L. Hlaváček (72. Kočí).

Stará Boleslav: Čihák – Voženílek (76. Staněk), Cruz, Moravský, Reichert – Práger, Krulich (46. Hejl), Renč, J. Šejvl (80. Janík) – Vodák (72. Grafnetr), Bláha.