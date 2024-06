Čáslav B - Nymburk 0:1 (0:1)

Vratislav Junek, trenér Čáslavi B: V zápase byli šťastnější hosté a z mého pohledu zaslouženě. Bohužel nás přehráli ve středu hřiště a byli lepší jak kombinačně, tak rychlostně. Všude jsme byli druzí. V první půli jsme měli tři gólové šance a hosté stejně tak. Ve druhé jsme se jen bránili. Podržel nás výborný Málek v bráně. Vystřídal jsem všechny, co jsem měl, a bohužel patnáct minut před koncem musel se zraněním odstoupit Vilím, takže jsme dohrávali v deseti. A paradoxně jsme měli dvě obrovské šance, bohužel jsme nedali. Jediné, co mě štve, je gól z penalty, za nastřelení ruky sám sobě, což nevím, jestli se píská nebo nepíská, protože každý rozhodčí si to vykládá po svém. Je v tom guláš.

Lukáš Vlk, činovník Nymburka: Je to obrovská úleva. Konstelace zápasů i ve druhé skupině a v divizi nám hodně nahrála a věděli jsme, že už by to nemělo být špatné. Utkání bylo na tuto soutěž velice solidní, soupeř proti nám nastoupil s kvalitním kádrem s hráči divize, kteří se nevešli na lavičku A-týmu. My jsme podali zodpovědný výkon, všichni měli velmi dobré nasazení a věděli, o co hrajeme. I kluci z lavičky byli stejně nastavení. Za náš výkon jsem hodně rád, předtím jsme totiž neměli úplně povedené některé zápasy. Náš mančaft není na to, aby hrál spodek tabulky.