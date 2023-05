TJ Sokol Nespeky – AFK Tuchlovice 2:3 (1:2)

Branky: 20. Turek (pen.), 90. Rosenvald – 1. Baratynskyy, 23. Cabejšek, 51. Fitko. ŽK: 19. Skalák, 70. Baratynskyy. Rozhodčí: Bekešský. Diváků: 80.

Petr Králíček (trenér TJ Sokol Nespeky): Prohráli jsme, což nám velkou radost neudělalo. Dostali jsme strašně laciné a naivní góly. Výsledek je naprosto spravedlivý. Nehráli jsme to, co jsme zvyklí doma hrát. Je pravda, že hráče rotujeme a zkoušíme různá rozestavení už na příští sezonu. Možná i to může mít nějaký vliv. Všichni hráči v kádru jsou ale kvalitní, i když máme nějaké nemocné. Na to se nechci vymlouvat. Nehráli jsme dobře. Dělali jsme naivní chyby a soupeř je po zásluze trestal. Dostali jsme branku hned v první minutě z náhodného odkopu a útočník Tuchlovic nás vytrestal několikrát. Těžko jsme ho hlídali, ve vzdušných soubojích naprosto kraloval. Byl to rozdílový hráč, který nás porazil. Je to škoda. Jak jsme proti Povltavské fotbalové akademii slavili dceru Josefa Petličky, tak tentokrát jsme hráli pro moji vnučku, dceru Martina Turka. Nepovedlo se nám jí uhrát tři body k narození. To je taková kaňka. Jinak se vůbec nic neděje. Jdeme k dalšímu zápasu, připravíme se na něj, pokusíme se na to zapomenout a vyhrát další zápas. Bodů máme dost, všechno už směřujeme na novou sezonu. Ze zkoušení můžou vyplývat chyby, které jsme udělali. Nedělal bych z toho tragédii. Prohru budeme chtít odčinit v Sedlčanech.

Miroslav Supáček (trenér AFK Tuchlovice): Do zápasu jsme vstoupili tak aktivně, že po centru Kárníka dal hlavou gól Baratynskyy ve 24. vteřině. Domácí byli zaskočeni a ještě jsme si vytvořili dvě dobré šance, ale jak to bývá, přišel balon za naši obranu, faul a ve 21. minutě to bylo z pokutového kopu 1:1. A začínalo se znovu. Ovšem agilní Cabejšek ve 23. minutě zavřel zadní tyč a dal na 2:1 pro nás. Ve druhém poločase jsme aktivní obranou v bloku eliminovali nápor domácích a vyráželi k nebezpečným brejkům. V 50. minutě po nacvičeném rohovém kopu Sedláčkem dal neskutečnou bombou gól Fitko. Ještě jsme nastřelili břevno, dvakrát nás vychytal dobrý brankář Drážek, který po hlavičce Baratynského vytasil zákrok roku. Domácí dali na 2:3 po 90. minutě. Hráče chválím za zodpovědný, kolektivní, kombinační a obětavý výkon. Nazval bych to asi takto – byla to „Óda na fotbalovou radost s třemi orgasmy“.

Tuchlovice slaví senzaci, trenér mluvil o ódě na radost a orgasmech