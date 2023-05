SK Poříčany – Sparta Kutná Hora 3:0 (3:0)

Branky: 8. Skořepa, 18. a 24. Makovský (druhý z pen.). ŽK: 14. Makovský, 44. Řehák, 62. Kutina – 32. Němec, 44. Franc, 74. Strnad. Rozhodčí: Svoboda. Diváků: 240.

Zdeněk Šmejkal (trenér SK Poříčany): Byl to zápas dvou poločasů. V prvním jsme jednoznačně dominovali a soupeře přehrávali po všech stránkách. Jedinou kaňkou bylo, že jsme neproměnili víc vyložených šancí. Skořepa otevíral skóre, ale pak mohl přidat ještě dva góly a mohl dát za poločas hattrick. Vytvořili jsme si asi osm vyložených šancí, na druhou stranu jsme i soupeře pustili asi do tří. Poločas mohl klidně skončit 8:3. Takové chyby dělat nemůžeme, zkušenější soupeř by nás asi trestal. Kutná Hora měla hodně omlazený tým, takže to nevyužila. Jinak jsme v prvním poločase dominovali. Druhý poločas byl asi zklamání. Když vedu 3:0, tak chci zápas dotáhnout kvůli lidem. Ať to skončí klidně 6:0. Chybí mi tam ta buldočí povaha. V Německu by se tohle nikdy nestalo, tam se furt jede naplno. To mi u nás ve druhé půli chybělo. Soupeř byl o poločase skoro odevzdaný a chtěl to dohrát, takže ve druhé půli se to jenom dohrávalo a plynulo to. První poločas super, ve druhém průměrný výkon, což mě u tohohle mladého týmu mrzí. Chci víc. Derby jinak zvládnuté, i lidem se to líbilo. Důležité tři body, musíme se připravit na středu.

Libor Tichý (trenér Sparta Kutná Hora): Vše podstatné se odehrálo v prvních třiceti minutách prvního poločasu, kdy jsme bohužel neuhlídali dvě standardní situace, ze kterých se domácí dostali do vedení. My jsme se mohli hned vzápětí vrátit do utkání po rychlém brejku, bohužel Křelinovo zakončení zazvonilo pouze na tyči. Poté domácí pojistili své vedení z pokutového kopu. Ve druhém poločase jsme předvedli určitě lepší výkon, za což bych tým chtěl pochválit. Z mého pohledu to byla vzhledem k těžkému terénu a hernímu stylu domácích spíše kopaná o body než pohledný fotbal pro diváky.