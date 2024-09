Krajně nepříznivá meteorologická situace, která hlásí do konce týdne vytrvalý déšť, ohrožuje odehrání víkendových zápasů na všech úrovních. Vedení středočeských soutěží i okresních na Mladoboleslavsku zatím nemá v plánu plošné odložení celého kola. Situaci je připravené řešit operativně podle aktuálního stavu jednotlivých hřišť.

Členové výkonného výboru Středočeského fotbalového svazu a zejména sportovně-technické komise jednali ve středu o možném zrušení víkendového kola krajských soutěží. Ve středních Čechách však zatím soutěže zrušeny nebyly.

"V STK jsme se jednomyslně shodli, že zatím i přes špatnou předpověď počasí nebudeme plošně odkládat utkání v rámci SKFS. O plošném odkládání utkání zatím dle námi zjištěných informací nepřemýšlí žádný český kraj, ani soutěže pod ŘKČ (Řídící komise Čechy)," informoval sekretáře SKFS Tomáš Turek.

Podle něj je však možné, že se situace změní k horšímu, možné je také nějaké nařízení vlády ČR. "Kdyby se situace změnila ještě k horšímu, nařízení vydala vláda, nějaký krizový štáb kraje, či nějakého okresu, okamžitě budeme kluby o našich krocích informovat, ať už přes whats-upové skupiny, emailem i našich sociálních sítích," upřesnil Turek.

Zároveň slíbil, že svaz nebude chtít hnát někoho přes půl kraje, aby utratil peníze za autobus a bez kopnutí do míče odjel. "Uvidíme, jak to bude, někde může být ´bazén´, jinde to bude dobré, někde mají umělou trávu. Nějaká situace může být v Příbrami, diametrálně jiná může být v Poděbradech. Situaci sledujeme a budeme operativně řešit," doplnil sekretáře SKFS Tomáš Turek.

O odložení celého kola ke čtvrtečnímu poledni neuvažovalo ani vedení Okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav. "Hromadné odložení kola zatím neplánujeme," potvrdil předseda OFS Tomáš Ježek.

"Podle předpovědí má být nejhůře zítra v pátek a o víkendu mohou být hřiště hratelná. Samozřejmě některá hřiště mohou být v horším stavu. Pokud bude mít nějaký klub problém, budeme to řešit standardní cestou," dodal s tím, že největší problémy se dají očekávat především v sobotních dopoledních utkáních, kdy hraje především mládež. "Pro případná odložená utkání budeme hledat v STK náhradní termíny," ujistil.