Kosmonosy B – Chotětov 4:2 (2:1)

Miloš Marek, trenér Kosmonos B: První poločas se pro nás nejevil moc dobře. Před zápasem jsme si řekli to standardní, že chceme hrát po zemi, aby běhal míč a naši mladí kluci. To se moc nedařilo. Hosté měli dva šikovné kluky, kteří nám hráli do těla, nebyli jsme na to zvyklí, tak jsme začali nakopávat. Nějaké šance jsme si i tak vytvořili a něco proměnili. Ale nebylo to ono. Museli jsme se občas i bránit standardkám hostů. Ve druhém poločase už byla trochu znát únava hostů. Snažili jsme se běhat, dali míč na zem a měli jsme už zápas pod kontrolou. Potom jsme i prostřídali, mladí kluci do toho zapadli. Druhý poločas už se mi líbil.

