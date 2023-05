Záryby – Velvary B 9:0 (4:0)

Zdeněk Antoš, trenér Záryb: Takový rozdíl ve výsledku za osm let mého působení v Zárybech nepamatuji. Do zápasu jsme nastoupili s odhodláním rychle rozhodnout. Vykročili jsme už ve 45. vteřině. Nadále jsme si vytvářeli šance a proměňovali. Zápas byl rozhodnutý v podstatě už ve 24. minutě, kdy jsme vedli 3:0. Do poločasu bylo ještě dost šancí skóre navýšit, ale ujala se jen jedna. O přestávce jsem upozornil hráče, že ještě není konec. Nemám rád, když se rozhodnutý zápas jen dohrává. Hrajeme pro radost a hlavně diváky, kteří s námi vyráží i na venkovní zápasy. Kluci si to vzali k srdci a pokračovali v dobývání soupeřovy branky. Druhý poločas skončil 5:0 a ani by se nikdo nedivil, kdyby byl výsledek i dvouciferný. Devět-nula je super a doufám v pokračování podobných výkonů. K soupeři toho nelze moc říci. Přijel pouze s jedním náhradníkem. Jsem ale rád, že za rozhodnutého stavu nesložil zbraně a snažil se vstřelit branku. Nechci tvrdit , že byli slabí. Trenér soupeře mi oznámil, že to je parta kamarádů, kteří mají fotbal rádi a chtějí ho hrát. Ještě jednou chci poděkovat soupeři a našim hráčům, že ze zápasu neudělali frašku a hráli až do konce.