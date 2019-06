Kosmonosy – Fotbalisté Kosmonos si v předposledním hracím kole I. A třídy skupiny B definitivně zajistili postup do krajského přeboru. V sobotu večer si za krásného počasí a před početnou návštěvou poradili s Dolním Bousovem jasně 7:1.

Kosmonoský kapitán Žižka na Pastelce pálí mezi beky Luštěnic. Okresní rivalové si na úvod jara rozdělili body. | Foto: Karel Jedlička

„Upřímně, bál jsem se toho. Ten poslední krok bývá nejtěžší, ale řekl bych, že jsme to zvládli úplně s přehledem. Kluci se na to maximálně soustředili. Stačil jim uhrát bod, ale hráli od první minuty, šli si pro to. Smekám před nimi, na jaře jsme vlastně neprohráli patnáct zápasů v řadě, když nepočítám penaltové zápasy,“ chválil po utkání svůj tým trenér Kosmonos Michal Mašek.