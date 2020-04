Fotbalisté Kosmonos dělali svým fanouškům celou sezonu radost. Po letním postupu do krajského přeboru se ve vyšší soutěži rychle rozkoukali a pohybovali se na špičce tabulky. Třetí místo udrželi díky výhře 2:0 nad Lhotou i v prvním jarním kole, od té doby ale program přeboru stojí. Kouč týmu Michal Mašek je s výsledky svého týmu spokojený, přesto si přeje, aby se letošní sezona anulovala. „Neumím si představit, že by se ta sezona s tím, jak se to vyvíjí, měla nějak regulérně dohrát. Bohužel, ale nedá se nic dělat,“ říká k aktuální situaci.

Od začátku jste se pohybovali na špici, čekali jste to po postupu?

Upřímně, asi ne. Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Přání bylo hrát prostředek a vyhnout se záchranářským bojům. Tohle je pro nás překvapení.

Jak byste celkově sezonu zhodnotil?

Určitě převládá spokojenost. Byly tam samozřejmě zápasy, které jsme mohli bodově zúročit víc, ale za mě určitě spokojenost. Na to, že to byl premiérový ročník, tak jak postavení v tabulce, tak i zisk bodů a předváděná hra byly pozitivní.

Čím to podle bylo, že se vám tak dařilo?

Kádr je spolu dlouho, určitě jsme si pomohli příchodem Fabiána. Tvrdím, že je to i tréninkovou morálkou. Kluci trénují třikrát týdně v počtu, který přesahuje pětadvacet lidí, což by nám určitě mohly závidět i týmy z vyšších soutěží.

Který zápas byl podle vás nejlepší?

Určitě jsme se báli zápasu s Klíčany, kde jsme uhráli solidní výsledek, povedl se zápas v Poděbradech. Asi bych úplně nevyzdvihl jeden zápas. Sehráli jsme třeba super prvních dvacet minut ve Velimi, tam kdybychom 3:0 vedli, nikdo by se nemohl divit, jen jsme neproměňovali šance. Asi bych nevypíchl jen jeden zápas, celkově můžu říct, že kluci ani v jednom zápase nezklamali, což je pozitivní.

Byl tam naopak nějaký slabší moment, období?

Slabší momenty byly možná během jednotlivých zápasů, nemůžeme říct, že to bylo všechno úplně top. Ale že bychom měli nějaký slabší celý zápas, to ne. Tu úroveň, ten standard jsme si drželi celou sezonu, nebo tedy půlsezonu.

První jarní zápas jste hráli 7. března, tušili jste už v té době, že by to mohlo být na dlouhou dobu naposledy?

Ne ne, to si nikdo nedokázal představit, že se to bohužel takhle vyvine.

Jaký je u vás v klubu teď režim, co děláte během pauzy?

My upřímně neděláme vůbec nic. Nechávám to na klucích. Nevíme, kdy bude začátek, tak je nechceme nějak honit. Načasovat to na nějaký případný začátek je strašně těžké, když nám nikdo nic neřekne. Kluci se udržují sami, vědí, co mají dělat. Mají tam nějaké posilování, chodí se sami proběhnout. Ale nějaký společný plán, cílený a sdílený, to není možné sestavit, protože nevíme, kdy se přiblíží nějaký začátek nebo restart. Až budou indicie, že třeba za čtrnáct dní by se zase mohlo hrát, tak naskočíme do nějakého společného individuálního plánu, ale teď je strašně složité něco takového nějak nastavit. Vůbec si ani neumím představit, jak to bude v první lize, tam ten restart bude taky strašně složitý. Je to takové udržovací období, necháváme to víceméně na klucích. Oni si to ordinují sami, vědí, co a jak, i zimní přípravu si řeší takhle. Mají to tak nějak nastavené, vědí, co dělat, aby z toho nevypadli, ale bude to strašně těžké.