Kvůli pozdnímu příjezdu trojice rozhodčích se zdržel začátek, ale kdo dorazil ještě později, o nic nepřišel. Boj od vápna k vápnu nechával brankáře dlouho bez práce, až ve 28. minutě to změnil tvrdou střelou domácí Fabián. Brankář Gabriel ji vyrazil na roh. Ještě před přestávkou sklepl Králův centr zleva na bližší tyči David Mašek a poslal Kosmonosy do vedení.

Druhá půle patřila Byšicím. Sedm minut po přestávce si exbousovský špílmachr Koštíř došel do vápna pro faul dorostence Gracla, jenže z penalty poslal zkušený Hyka poslal míč vedle brány.

V 64. minutě se šel předčasně sprchovat po faulu na Strouhala bez míče hostující Novák, v oslabení však byli jeho spoluhráči paradoxně nebezpečnější. „Vzhledem k těžkému terénu to bylo napínavé až do konce. Jak to bývá, červená nebyla úplně výhoda pro mančaft, který hraje nadále v jedenácti,“ řekl nový šéf domácího trenérského triumvirátu Jaroslav Kühnel. Desítka žluto-modrých měla více ze hry, ale vyloženou šanci žádnou. Hyka hlavičkoval těsně vedle, Janura musel jen vyrážet před sebe Laudovu ránu z dálky a vyškrabovat přes břevno Čurdův dobře zahraný přímák. „Řekli jsme klukům těsně před zápasem, aby počítali s Koštířem, který je vynikající fotbalista, a upozornili jsme je na Čurdovy trestňáky. Snažili jsme se přerušovat hru už na půlce,“ poodkryl taktiku Jaroslav Kühnel. „Uhráli jsme to šťastně, náš mladý mančaft se učí každým zápasem.“

Kosmonosy B – Byšice 1:0

Branka: 41. Mašek. Rozhodčí: Stránský. ŽK: 2:4. ČK: 64. Novák. Diváci: 62. Střely na bránu: 3:2. Rohy: 3:3.

Kosmonosy B: Janura – Kraus, Karásek, Kozma, Beran (46. Málek) – Strouhal (80. Le Chí), Gracl (69. Salač), Fabián, Král (46. Potrošovský) – Fišer, Mašek (85. Říha).