/KANONÝR DENÍKU/ V kádru Mnichovohradišťského SK patří mezi hráče, kteří toho v nováčkovské sezoně odehráli zatím nejvíc. Zápas s Kutnou Horou ovšem útočník Dominik Košek začal na lavičce náhradníků. Na hřiště se dostal v průběhu druhého poločasu. V závěru to byl ale právě on, kdo strhnul vítězství na domácí stranu. K vítěznému gólu navíc stihl přidat ještě pojistku.

Dominik Košek ještě v dresu Benátek, odkud před sezonou zamířil zpět do Mnichova Hradiště. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Strašně náročný zápas. Bylo to soubojový. Sem tam to až hraničilo s červenou kartou. Za mě to bylo správně. Na lavičce jsem to prožíval stejně jako kluci na hřišti. Automaticky mě to motivovalo s tím, že když tam půjdu a trenér mi dá šanci, budu se snažit dát třeba rozhodující gól, protože jsem tam šel za nerozhodného stavu 1:1,“ líčil po utkání šestadvacetiletý Dominik Košek.

88. minuta: 2:1, 95.: 3:1… Během několika minut rozšířil svou sezonní bilanci na jedenáct gólů, což z něj dělá nejlepšího střelce Hradiště spolu s Jakubem Radačovským. Pro odchovance MSK, který v mládeži okusil celostátní soutěže za Mladou Boleslav a před návratem domů i divizi za Benátky, šlo o druhý jarní gól. Tím prvním rozhodl pro změnu hned úvodní odvetný duel v Dobříši. A na hřiště zrovna tak přišel až v průběhu utkání za lavičky. Rozdíl byl pouze v tom, že tehdy zvyšoval vedení hostů a domácí už jen korigovali.

V Hradišti se tak znovu přesvědčili, že právě šířka a kvalita lavičky může hrát v podobných zápasech jako ten s Kutnou Horou klíčovou roli. „Kluci, kteří šli do hry, myslím hlavně Dominika Koška, se taky povedli. Bylo to střídání se štěstím. Kluci, kteří přišli do hry, tomu dali kvalitu. Povedlo se to,“ mnul si ruce trenér Hradiště Aleš Kohout. „Od začátku hraje jedenáct kluků. Na lavičce sedí další připravení, kteří mají samozřejmě stejnou kvalitu. Pokud se vystřídá, tak ti střídající posledních x kol mají tu kvalitu, dokáží rozhodnout zápas. Za mě je šířka kádru adekvátní tomu, jaký jsme dneska předvedli výkon,“ souhlasí Dominik Košek.

Osmý zápas bez porážky v řadě, z toho šesté vítězství, pořádně zvedá sebevědomí aktuálně už třicetibodového mužstva. „Pokud budeme pokračovat tímto způsobem, vůbec bych se nebál s postupem do divize,“ hlásil Dominik Košek.